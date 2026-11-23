Hanoï (VNA) – Le Consulat général du Vietnam à Hong Kong et Macao (Chine), en coopération avec l’Association des Vietnamiens à Hong Kong, a présenté des spectacles artistiques et des spécialités culinaires au festival Asia+ 2026, attirant un large public local et international.



Organisé sur la place du Centre culturel de Hong Kong, le festival de rue « Couleurs culturelles des peuples d’Asie+ », placé sous le thème « L’épanouissement des bénédictions », a réuni des représentants d’une trentaine de pays et territoires autour de spectacles et de traditions culturelles.



L’espace vietnamien a proposé des produits artisanaux et des spécialités culinaires traditionnelles. Selon la consule générale du Vietnam à Hong Kong et Macao, Le Duc Hanh, la participation vietnamienne s’est distinguée par deux temps forts : le spectacle de cirque contemporain de bambou Teh Dar, de la troupe Lune Production, et des prestations de danse et de chant présentées par la communauté vietnamienne locale.



Le pho, emblème de la gastronomie vietnamienne, a également été mis à l’honneur. À cette occasion, le Consulat général a diffusé une vidéo de Mary Jean Reimer, actrice, avocate et créatrice de contenu à Hong Kong, présentant la préparation d’un petit-déjeuner à base de pho instantané De Nhat. Avec le soutien de l’entreprise Acecook, des paquets de ce produit ont été offerts aux visiteurs pour leur faire découvrir les saveurs vietnamiennes.



La communauté vietnamienne a également apporté une touche de modernité avec la prestation du groupe de danse Ruby's Dance Crew. Sa fondatrice, Do Tu Quynh, a expliqué que le groupe souhaitait présenter une image du Vietnam jeune, dynamique et ouverte sur le monde, tout en préservant son identité culturelle.Ces prestations ont séduit le public local. Pace Lo, une habitante de Hong Kong habituée du festival, a particulièrement apprécié la combinaison entre les symboles traditionnels vietnamiens, comme l’ao dai et le chapeau conique, et les expressions artistiques modernes reflétant la jeunesse et le dynamisme du pays.



Organisé chaque année de septembre à novembre par les autorités culturelles de Hong Kong, le festival Asia+ a été lancé en 2023. Sa quatrième édition, placée sous le thème « Traditions réinventées » (Traditions Recast), réunit des artistes de plus de 30 pays et territoires pour plus de 100 représentations.



L’événement contribue à renforcer le rôle de Hong Kong comme centre d’échanges culturels internationaux, à la rencontre des cultures orientale et occidentale. -VNA