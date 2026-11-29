Hanoï (VNA) – En mettant en œuvre la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne, Hanoï entend transformer son patrimoine, son capital humain et sa créativité en nouveaux moteurs de développement.

À travers le Programme d’action n° 08-CTr/TU, la capitale mise sur la réforme institutionnelle, la mobilisation des ressources de la société, le recours aux technologies et l’élargissement des espaces créatifs pour bâtir progressivement un écosystème d’industries culturelles compétitif à l’échelle régionale.

Forte de ses monuments, de ses villages de métiers, de ses fêtes traditionnelles et de ses arts populaires, témoins de la richesse millénaire de Thang Long - Hanoï, la capitale dispose d'atouts considérables pour développer ses industries culturelles.

Selon Bui Hoai Son, chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, Hanoï est passée d’une approche axée sur la conservation et l’exploitation traditionnelles du patrimoine à une démarche de valorisation de la culture associée au développement des industries culturelles. De nombreux sites ont renouvelé leurs activités pour offrir au public des espaces culturels plus accessibles et accueillants.

À la Cité impériale de Thang Long, parallèlement au projet de reconstruction du palais Kinh Thien, les espaces d’exposition continuent d’être réaménagés pour accueillir de grands événements tels que le Festival de Thang Long - Hanoï, le Festival des cultures du monde à Hanoï et prochainement le premier Festival mondial de préservation et de développement des villages de métiers en 2026.

Présentation de l’art du modelage des to he, petites figurines en pâte de riz teintée à l’aide de colorants naturels, au Temple de la Littérature (Van Mieu – Quoc Tu Giam). Photo : VNA

De même, au Temple de la Littérature (Van Mieu - Quoc Tu Giam), les espaces culturels s’étendent à l’enceinte intérieure, au jardin Giam et au lac Van, avec des activités liées à l’économie nocturne et à la numérisation du patrimoine.

Dans les zones périphériques de la capitale, les villages artisanaux et les communautés culturelles deviennent à leur tour des leviers de développement local. C’est notamment le cas du village de fabrication de bâtonnets d’encens de Quang Phu Cau (commune d’Ung Thien), étape phare du circuit « Route du patrimoine du Sud de Thang Long - Hanoï », ou encore de Muong Coc (commune de My Duc), devenu un site touristique reconnu à l’échelle municipale et attirant des visiteurs étrangers grâce à la valorisation de la culture de l’ethnie Muong.

Selon Bui Thi Huong Thuy, cheffe du Bureau des arts et des industries culturelles au Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, l’adhésion de Hanoï au Réseau des Villes créatives de l’UNESCO dans le domaine du design en 2019 a jeté les bases du développement des industries culturelles et favorisé l’émergence de nouveaux espaces créatifs. La capitale compte aujourd’hui plus de 200 espaces culturels créatifs dans divers domaines.

Pour créer une valeur durable, la ville doit toutefois disposer d’espaces permettant de relier les différentes étapes de la chaîne de valeur culturelle, de la recherche et de la conception à la production, à la promotion et à la distribution.

L’artiste pluridisciplinaire Nguyen Quoc Hoang Anh insiste également sur la nécessité de renforcer les liens entre autorités, entreprises, établissements de formation, artistes et communautés pour éviter l’isolement des projets, le manque de débouchés pour les produits et la sous-exploitation des ressources.

Si les mécanismes prévus sont mis en œuvre efficacement, la culture de Thang Long - Hanoï pourra non seulement être préservée, mais aussi continuer à créer de la valeur, à contribuer à la croissance économique et à l’amélioration de la qualité de vie de la population, tout en confortant la place de la capitale au sein du Réseau des Villes créatives de l’UNESCO. – VNA