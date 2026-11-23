Hanoi (VNA) - Sept des douze longs métrages sélectionnés en compétition officielle au Festival international du film de Hanoi (HANIFF) 2026 sont également les candidats officiels de leurs pays respectifs pour la 99e cérémonie des Oscars, ont annoncé les organisateurs.

Parmi la douzaine de œuvres retenues dans la catégorie reine du festival vietnamien, la majorité tentera ainsi de décrocher la statuette du meilleur film international à Hollywood.

Il s’agit des productions suivantes : Elephant in the Fog (Népal), Everytime (Allemagne), Hold onto Me (Chypre), Silent Friend (Hongrie), Ben’imana (Rwanda), Becoming Human (Cambodge) et Spirit Guardians: The Last Secret of the First Emperor, qui représentera le Vietnam.

Parmi les œuvres les plus remarquées figure Elephant in the Fog, un film explorant le parcours d’un homme transgenre qui a décroché le prix du jury dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes 2026.

La coproduction germano-autrichienne Everytime, consacrée au deuil d’un être cher, a quant à elle récolté trois nominations aux Gotham Film Awards américains (meilleure réalisation, meilleur scénario original et meilleur film international).

Enfin, Silent Friend, porté par Tony Leung Chiu-wai, cumule déjà plusieurs récompenses internationales, dont le prix de la critique internationale (Fipresci) en 2025.

Coproduit par Chypre et plusieurs autres pays, le long-métrage Hold onto Me s’attache à la rupture d’une relation entre un père et son fils. L’œuvre s’est déjà distinguée tant sur la scène nationale qu’à l’international, notamment lors du festival américain de Sundance, ainsi qu’en remportant le Prix du jeune public européen décerné par l’Académie européenne du cinéma.

« La compétition de cette année présente une sélection particulièrement relevée », a déclaré le réalisateur et Artiste émérite Bui Trung Hai, vice-président du comité de présélection du Festival international du film de Hanoi (HANIFF) 2026.

La majorité des œuvres en lice ont déjà été saluées lors de prestigieux festivals internationaux, offrant au public hanoïen une sélection pointue du cinéma mondial.

Parmi les temps forts de cette catégorie figurent notamment Queen at the Sea et The Message, respectivement récompensés d’un Ours d’argent à la Berlinale en 2026 et 2025.

Ces sept longs-métrages partagent une même ligne directrice : ils abordent de front des questions brûlantes ou souvent passées sous silence de nos sociétés contemporaines, chacun avec un langage cinématographique singulier et percutant.

La majorité des œuvres en lice ont été soumises par des délégations nationales, des producteurs ou des distributeurs, tandis qu’une sélection plus restreinte a été directement invitée par les programmateurs du Festival international du film de Hanoi (HANIFF).

Le jury de la compétition des longs-métrages sera présidé par Rod Stoneman, ancien directeur général de l’Irish Film Board. Il sera entouré d’Ishizaka Kenji, spécialiste issu du Festival international du film de Tokyo, de cinéastes d’Indonésie et du Kazakhstan, ainsi que de l’actrice vietnamienne Kaity Nguyên.

Rendez-vous biennal, le Festival international du film de Hanoi (HANIFF) est organisé sous l’égide du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et du Comité populaire de Hanoi, sa mise en œuvre étant assurée par le Département du cinéma et le Département municipal de la culture et des sports.

Cette édition se tiendra du 28 novembre au 2 décembre. La sélection comprendra 12 longs métrages et 25 courts métrages en compétition officielle, auxquels s’ajouteront 27 longs métrages et 23 courts métrages dans la section Panorama, huit œuvres dédiées au cinéma japonais ainsi que 30 autres films vietnamiens contemporains. – VNA