Hanoï (VNA) – Michael Bublé, chanteur canadien de renommée internationale, cinq fois lauréat des GRAMMY Awards et détenteur de nombreux disques de platine, donnera une prestation exceptionnelle lors de la cérémonie de remise du prix VinFuture 2026, qui se tiendra le soir du 4 décembre à l’Opéra Ho Guom, à Hanoï.



Reconnu pour son style singulier, sa puissance vocale et sa présence scénique, Michael Bublé a conquis le public du monde entier grâce à un savant mélange de pop, de swing, de jazz, de R&B et d’humour. Sa musique célèbre l’amour, l’espoir et la force des liens humains.



Tout au long de sa remarquable carrière, Michael Bublé s’est attaché à faire vivre l’héritage du « Great American Songbook », le grand répertoire de la chanson américaine. Il donne une nouvelle vie à des classiques intemporels tout en créant ses propres succès, transmettant ainsi un patrimoine musical aux nouvelles générations et illustrant la manière dont l’héritage du passé peut inspirer de nouvelles formes d’expression artistique.

Selon le comité d’organisation, cette philosophie artistique fait écho à l’esprit du progrès scientifique : les avancées d’aujourd’hui s’appuient sur des générations de connaissances accumulées, tout en ouvrant la voie à de nouvelles avancées au bénéfice de l’humanité.



Placée sous le thème « La science stimule, la prospérité progresse » (« Science Drives – Prosperity Rises »), la cérémonie de remise du prix VinFuture 2026 mettra à l’honneur des réalisations scientifiques majeures, susceptibles de transformer la vie de milliards de personnes et de contribuer à un avenir plus prospère et durable.



Sélectionnés parmi 1 819 candidatures provenant des cinq continents, les lauréats de cette édition illustrent la capacité de la science à transcender les frontières et à apporter des bénéfices concrets à l’humanité. La prestation de Michael Bublé apportera une dimension artistique singulière à la cérémonie et rendra un hommage particulier aux scientifiques dont les découvertes contribuent à façonner un avenir meilleur.



Cette cérémonie constituera le temps fort de la « Semaine de la science et de la technologie VinFuture 2026 », qui se déroulera à Hanoï du 2 au 8 décembre. Elle sera retransmise en direct à 20h00 sur VTV1, la chaîne de télévision nationale du Vietnam, ainsi que sur les pages Facebook et les chaînes YouTube officielles du prix VinFuture.



Créée le 20 décembre 2020, à l’occasion de la Journée internationale de la solidarité humaine, la Fondation VinFuture est une organisation à but non lucratif cofondée par Pham Nhat Vuong, président de Vingroup, le plus grand conglomérat privé du Vietnam, et son épouse, Pham Thu Huong. Sa principale mission est de décerner chaque année le prix VinFuture, qui récompense des innovations scientifiques et technologiques de rupture susceptibles d’apporter des changements positifs significatifs dans la vie de millions de personnes à travers le monde.



Le prix comprend quatre distinctions prestigieuses décernées chaque année. La principale est le Grand Prix VinFuture, doté de 3 millions de dollars, ce qui en fait l’une des récompenses scientifiques annuelles les mieux dotées au monde. Trois prix spéciaux, dotés chacun de 500 000 dollars, récompensent respectivement des femmes innovatrices, des innovateurs issus de pays en développement et des innovateurs ayant réalisé des avancées remarquables dans des domaines émergents.



Dans le cadre de sa mission, la Fondation mène également diverses activités, notamment l’octroi de subventions stratégiques, la promotion des échanges intellectuels et le développement de coopérations en faveur du progrès scientifique et technologique.- VNA