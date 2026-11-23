Hai Phong (VNA) - À l’occasion de la Journée de la culture vietnamienne, célébrée le 24 novembre, la vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuan a rencontré, le 23 novembre, des ambassadrices et des cheffes de mission diplomatique et d’organisations internationales au Vietnam. La rencontre a été marquée par une visite du village de céramique de Chu Dau, dans la commune de Thai Tan, ville de Hai Phong.

Présentant ses vœux aux diplomates, Vo Thi Anh Xuan a souligné que l’année 2026 revêtait une importance particulière, l’Assemblée nationale ayant officiellement institué, pour la première fois, le 24 novembre comme Journée de la culture vietnamienne. Cette décision traduit la position constante du Parti et de l’État, pour lesquels la culture constitue le socle spirituel de la société, mais aussi un objectif, un moteur et une ressource essentielle du développement rapide et durable du pays.

La vice-présidente a également évoqué l’adoption, en septembre 2026, par l’Assemblée générale des Nations unies, d’une résolution proclamant la période 2027-2036 « Décennie internationale de la culture pour le développement durable ». Lancée à l’initiative du Vietnam et soutenue par plus d’une centaine de pays, cette démarche témoigne de l’importance croissante accordée à la dimension culturelle dans les efforts internationaux en faveur du développement durable.

Le Vietnam attache toujours une grande importance à la diplomatie culturelle et souhaite renforcer sa coopération avec les pays et les organisations internationales dans la préservation et la valorisation du patrimoine, des sites historiques et culturels ainsi que des villages de métiers traditionnels, contribuant ainsi à approfondir les relations d’amitié et de coopération internationale et à promouvoir le développement culturel et social de chaque pays, a-t-elle souligné

Elle a également remercié les gouvernements et les organisations internationales pour leur accompagnement.

Selon elle, dans un monde en mutation, la culture aide à résoudre les différends, à renforcer la confiance et à promouvoir l'amitié. Elle a souhaité que les femmes diplomates continuent de jouer un rôle de passerelle pour approfondir la confiance politique, les échanges culturels, l'égalité des sexes et la coopération économique.

Au nom des invités étrangères, l'ambassadrice de Roumanie au Vietnam, Cristina Romila, a remercié la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan pour cet accueil chaleureux. Elle s'est dite très impressionnée par la découverte de la fabrication des céramiques de Chu Dau et de leur histoire.

Selon elle, la culture est un vecteur de compréhension mutuelle et un ciment de l’amitié durable entre les peuples. À l’instar du Vietnam, la Roumanie possède un riche patrimoine culturel et partage la responsabilité de le préserver et de le faire connaître. Elle a également mis en avant le rôle grandissant des femmes dans la diplomatie et la promotion de la paix, soulignant leur capacité à favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle.

Animées par l’esprit de dialogue, le professionnalisme, l’empathie et une détermination sans faille, les femmes contribuent à bâtir des ponts d’amitié entre les nations, en faveur d’un monde plus pacifique, inclusif et humain.

L’ambassadrice Cristina Romila a souhaité au Vietnam de continuer à remporter de nombreux succès dans la préservation, la sauvegarde et la valorisation de ses précieuses valeurs patrimoniales culturelles. Elle s’est également dite convaincue que les liens d’amitié et de coopération entre le Vietnam et l’ensemble des pays continueraient de se renforcer et de se développer durablement. - VNA