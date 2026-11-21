Hanoï (VNA) – À l’occasion de la Journée de la culture vietnamienne (24 novembre) et dans le cadre d’une initiative de promotion de la gastronomie nationale, l’ambassade du Vietnam en Bulgarie a organisé, le 19 novembre à Sofia, une rencontre avec le Groupe parlementaire d’amitié Bulgarie-Vietnam, suivie d’activités culturelles et gastronomiques. Cette initiative visait à promouvoir l’image du Vietnam et à renforcer les liens entre les deux peuples.

Dans son allocution, l’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie Nguyen Thi Minh Nguyet a souligné que l’amitié traditionnelle entre les deux pays s’était construite au fil des générations. Elle a exprimé la reconnaissance du Vietnam pour le soutien précieux de la Bulgarie durant les périodes de lutte pour l’indépendance d'hier et de construction et de développement national d'aujourd'hui.

Elle a rappelé que l’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique, en 2025, avait ouvert une nouvelle page de leur coopération. En 2026, les deux pays poursuivent les échanges de délégations, la promotion des échanges commerciaux et le rapprochement des entreprises, tout en élargissant leur coopération dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, de l’éducation, des sciences et technologies et du tourisme. Elle a également appelé les parlementaires bulgares à poursuivre leur collaboration avec l’ambassade afin de faire émerger des initiatives concrètes.

De son côté, Mme Rositsa Kirova, présidente du Groupe parlementaire d’amitié Bulgarie-Vietnam et de la Commission du tourisme de l’Assemblée nationale bulgare, a affirmé que le Vietnam était un partenaire fiable et important de la Bulgarie en Asie du Sud-Est. Elle a souligné le rôle de la diplomatie parlementaire dans le renforcement du dialogue politique, de la confiance et de la coopération bilatérale.

Elle a rappelé que l’année 2025 avait marqué le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, ainsi que leur élévation au rang de Partenariat stratégique. Selon elle, les liens bilatéraux ne reposent pas uniquement sur les accords officiels, mais aussi sur les souvenirs partagés et l'attachement des générations successives des deux peuples.

Elle a notamment salué le projet de livre « Chạm đến Bulgaria » (À la découverte de la Bulgarie), préparé par l’ambassade vietnamienne pour présenter les paysages et la culture bulgares. Elle a également souligné l’importance de la diplomatie culturelle pour rapprocher les peuples et renforcer la compréhension mutuelle. Elle a fait savoir que le Groupe parlementaire d’amitié Bulgarie-Vietnam comptait actuellement 30 membres, dont plusieurs présidents de commissions parlementaires.

Le temps fort de la soirée a été consacré à la découverte de deux spécialités emblématiques de la cuisine vietnamienne : le nem (rouleaux de printemps) et le pho. Sous la conduite d’un chef vietnamien et avec l’aide des épouses des diplomates de l’ambassade, les parlementaires et invités bulgares ont pris part à la préparation de ces plats, tout en découvrant les spécificités de la gastronomie vietnamienne.

En associant dialogue parlementaire et découverte gastronomique, cette initiative a contribué à promouvoir la diplomatie culturelle, à renforcer l’amitié traditionnelle et à donner un nouvel élan au Partenariat stratégique entre le Vietnam et la Bulgarie. -VNA