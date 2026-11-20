Hanoï (VNA) – La Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU), en coordination avec le groupe Trung Nguyên Legend, a organisé, le 18 novembre à New York, une rencontre culturelle intitulée « Une tasse de café vietnamien – Café, culture et connexion » (A Cup of VietNam – Coffee, Culture & Connection), en prélude à la Journée de la culture vietnamienne, célébrée le 24 novembre.

L’événement a réuni des ambassadeurs et des chefs de missions permanentes de nombreux pays, des représentants des milieux universitaires, des médias et des entreprises, ainsi que des amis internationaux du Vietnam à New York.

À cette occasion, l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a présenté l’histoire et les caractéristiques de la culture du café vietnamien, soulignant le rôle de la culture dans la promotion des échanges, de la compréhension mutuelle et du rapprochement entre les nations et les peuples.

Le diplomate a rappelé que le café, introduit au Vietnam il y a près de 170 ans, était devenu l’un des principaux produits agricoles d’exportation du pays, tout en portant une forte empreinte culturelle et en reflétant la créativité du peuple vietnamien. Il a notamment souligné que le robusta, réputé pour sa grande vitalité et sa capacité d’adaptation à des conditions naturelles rigoureuses, symbolisait également la résilience, la créativité et la volonté constante de dépassement des Vietnamiens.

Il a par ailleurs indiqué que cette initiative s’inscrivait dans le prolongement de la proposition du Vietnam de proclamer la « Décennie internationale de la culture au service du développement durable (2027-2036) », adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2026.

Le temps fort du programme a été une séance de « méditation du café », animée par des experts du groupe Trung Nguyên Legend. Les invités ont ainsi pu découvrir les techniques de préparation du café à l’aide du filtre traditionnel vietnamien, participer à des exercices de relaxation, déguster le café dans une atmosphère sereine et échanger sur les particularités de la culture du café dans différents pays.

À cette occasion, la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU a également inauguré officiellement un « Espace du café vietnamien » dans ses locaux. Ce nouvel espace a vocation à devenir un lieu de rencontre et d’échange, contribuant à promouvoir la culture du café vietnamien et à resserrer les liens avec les partenaires et amis internationaux. – VNA