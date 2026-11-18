Son La (VNA) - Le projet CAFE-CIRCLE, visant à promouvoir une production et une transformation circulaires du café Arabica dans la province de Son La (Nord), a été lancé le 18 novembre afin de transformer les défis environnementaux de la filière en opportunités de croissance verte.



Cofinancé à hauteur de 1,75 million d'euros par l'Union européenne (UE) et CARE France, ce programme sera mis en œuvre jusqu'en décembre 2029 par CARE France et CARE International au Vietnam, en coordination avec le service provincial de l'Agriculture et de l'Environnement et les partenaires locaux. Il accompagnera plus de 150 micro, petites et moyennes entreprises (MPME), coopératives et ateliers de transformation dans la réduction des déchets et de la pollution, l'optimisation de l'usage de l'eau et de l'énergie, ainsi que la valorisation commerciale des sous-produits du café.



Selon une étude menée en 2025 par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l'Institut de stratégie et de politique pour l'agriculture et l'environnement (ISPAE), la filière caféière vietnamienne génère environ 1,6 million de tonnes de coques sèches par an. Bien que leur compostage et le traitement des eaux usées permettent de réduire la pollution et les coûts de production, ce potentiel reste largement inexploité.



Une évaluation du PNUD et de l'Institut international de gestion de l'eau (IWMI) souligne qu'à Son La, région majeure d'Arabica assurant la subsistance de nombreuses communautés, dont des minorités ethniques, l'adoption de l'économie circulaire se heurte au manque de savoir-faire technique, d'infrastructures adaptées et d'investissements. Lors du lancement, Brenda Candries, gestionnaire de programme à la délégation de l'UE au Vietnam, a affirmé que la compétitivité future de la filière dépend de la qualité mais aussi d'une production responsable, soulignant que cet investissement illustre l'engagement européen pour une chaîne de valeur plus verte et inclusive.





De son côté, le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Thanh Cong, a insisté sur la volonté de Son La de résoudre les problèmes d'eaux usées et de déchets organiques pour bâtir une filière durable et à haute valeur ajoutée.





Ciblant notamment les communes de Chieng Mung, Chieng Mai et Muong Chanh, le projet déploiera des solutions selon trois axes : économiser l’eau, réduire la pollution environnementale; valoriser les sous-produits du café en ressources à forte valeur ajoutée ; et améliorer l’efficacité énergétique et la qualité du café.





Appuyé par des formations techniques, CAFE-CIRCLE prévoit de créer cinq modèles de démonstration, documenter dix études de cas, amener au moins 100 établissements à adopter des pratiques circulaires et bénéficier indirectement à plus de 6 000 ménages agricoles.





Pour lever les freins financiers, un mécanisme de subventions allouera jusqu'à 15 000 euros par unité à environ 25 MPME et coopératives pour s'équiper, tout en facilitant l'accès à la finance verte et aux marchés.



Selon Vuong Thai Nga, directrice de programme chez CARE International au Vietnam, le projet veille à ce que ces solutions soient rentables et accessibles, en accordant la priorité aux entreprises dirigées par des femmes et aux minorités ethniques, avec un objectif d'au moins 40 % des bénéficiaires, afin de pérenniser la croissance verte à Son La et dans toute la filière caféière vietnamienne. -VNA

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