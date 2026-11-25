Hanoi (VNA) – Le Comité populaire de la ville de Hanoi a approuvé le plan d’urbanisme au 1/500e du futur axe paysager Ta Hông, aménagé sur la rive gauche du fleuve Rouge à Hanoi, selon une décision signée le 20 novembre par le vice-président du Comité populaire municipal, Truong Viêt Dung.

Long d’environ 35 kilomètres à travers huit communes, ce tracé reliera l’échangeur du pont Hông Hà, à Mê Linh, à la limite administrative de la capitale vietnamienne sur le territoire de Bat Tràng.

Ce dossier technique a été élaboré au cours du mois de novembre par l’Institut d’urbanisme de Hanoi et validé par le Département municipal de la construction.

Cette artère principale comptera six voies de circulation motorisée, atteindra une largeur maximale de 73,5 mètres et sera dotée de huit échangeurs dénivelés reliés aux ponts situés sur son parcours.

Son tracé traversera les communes et quartiers de Yên Lang, Mê Linh, Thiên Lôc, Vinh Thanh, Dông Anh, Bô Dê, Long Biên et Bat Trang. Il s’inscrit dans le plan directeur de la capitale à l’horizon de 100 ans ainsi que dans la révision du plan d’urbanisme au 1/5000e du fleuve Rouge, sur le tronçon reliant les ponts Hông Hà et Mê So.

Axe majeur du réseau urbain, le futur boulevard paysager Ta Hông — dont l’emprise variera selon le relief et sa proximité avec la digue éponyme — comportera une chaussée principale à six voies motorisées doublée d’un réseau de desserte.

Sur les tronçons longeant la digue, la largeur standard de l’axe atteindra 54 mètres, intégrant six voies principales et deux voies de desserte côté fleuve. Cette largeur sera portée à 73,5 mètres sur les sections plus éloignées de la digue, afin d’aménager quatre voies de desserte latérales en complément des six voies centrales.

Le projet approuvé prévoit des profils en travers spécifiques pour s’adapter aux contraintes topographiques et aux ouvrages existants de certaines zones, avec notamment une largeur type de 56 mètres pour le pont franchissant la rivière Duông. La section reliant le pied de cet ouvrage, dans le secteur de Bac Câu, à l’entrée du pont Long Biên sera quant à elle réduite à 49,5 mètres, comprenant six voies principales pour véhicules motorisés et deux voies mixtes.

Ce rétrécissement de la chaussée vise à préserver les édifices historiques et religieux de la zone, notamment les temples Rung et Mâu Thoai Phuc Xa. Sur le tronçon longeant les ponts Long Biên et Chuong Duong, le tracé sera aménagé en tranchée semi-couverte sur une largeur standard de 55,5 mètres, comprenant six voies rapides principales et deux voies mixtes.

Sur le tronçon longeant la digue de Bat Trang, l’emprise au sol sera ramenée à une largeur standard de 44,5 mètres pour accueillir six voies principales. Afin de limiter les expropriations, le projet intégrera en contre-allées la route située au sommet de l’ouvrage ainsi que celle longeant sa base intérieure.

Sur le plan de l’organisation du trafic, le projet prévoit huit échangeurs dénivelés principaux reliés aux ponts Hông Hà, Liên Trung, Thuong Cat, Nhât Tân, Tu Liên, Trân Hung Dao, Vinh Tuy et Thanh Tri.

Les modalités de conception ainsi que l’emprise au sol de ces ouvrages feront l’objet d’études approfondies lors de la phase d’élaboration du projet d’investissement, avant d’être soumises à l’approbation des autorités compétentes.

Enfin, les intersections avec les autres axes transversaux ont été provisoirement définies comme des carrefours à niveau, conformément au réseau routier prévu par le plan d’urbanisme approuvé.

Selon le Comité populaire de Hanoi, le profil en travers des différents tronçons ainsi que l’emprise des échangeurs figurant au dossier n’ont, à ce stade, qu’un caractère préliminaire. Ces éléments seront précisés ultérieurement dans les plans d’urbanisme détaillés de part et d’autre de l’axe, ainsi que dans le projet d’investissement approuvé par les autorités compétentes.

Par ailleurs, le tracé central de la future voie s’appuie sur les repères de coordonnées et de changements de direction figurant sur les plans. L’emprise au sol de la route est ensuite délimitée à partir de cet axe, selon la largeur du profil en travers, les caractéristiques techniques et les contraintes propres au parcours.

Dans le cadre de l’étude de faisabilité, les organismes concernés devront continuer à vérifier l’emprise au sol du tracé et de ses échangeurs. Si des modifications ou des ajustements s’avèrent nécessaires, ils devront soumettre un dossier aux autorités compétentes afin d’obtenir l’autorisation de mettre à jour l’étude, ainsi que les documents et les plans associés.

Pour concrétiser ce projet, le Comité populaire municipal a chargé le Département de la construction de valider les plans d’implantation à l’échelle 1/500e et de coordonner l’étude des alignements aux principaux carrefours avec les organismes concernés.

De son côté, le Département de l’agriculture et de l’environnement veillera au respect des normes sur les digues et la prévention des inondations, en référant si nécessaire aux autorités compétentes pour d’éventuels ajustements du dossier.

Les comités populaires des quartiers et communes traversés par l’axe routier sont chargés de la gestion de l’urbanisme, de l’architecture et de la délivrance des permis de construire relevant de leur compétence, tout en assurant le contrôle et la sanction des infractions en la matière. Ils doivent parallèlement réviser et intégrer le tracé approuvé dans les plans d’urbanisme locaux, conformément à la réglementation en vigueur.

L’Institut d’urbanisme de Hanoi et le consortium regroupant Dai Quang Minh Real Estate Investment Corporation, Truong Hai Group Corporation et Hoa Phat Group Joint Stock Company assument l’entière responsabilité de l’exactitude des données, des notes explicatives et des calculs techniques — notamment la largeur, le profil en travers et le nombre de voies — figurant dans le dossier soumis pour approbation.

Ce consortium est également chargé de piloter, en coordination avec les autorités des communes et quartiers traversés, la publication officielle du tracé approuvé à l’échelle 1/500e, tout en rendant compte des réponses apportées aux observations des organismes et des habitants concernés.

Le Comité populaire de la ville de Hanoi a approuvé, le 13 novembre, la révision globale du plan d’urbanisme au 1/5000e des berges du fleuve Rouge, couvrant le tronçon compris entre les ponts Hông Ha et Mê So, conformément à la décision n°6075/QD-UBND publiée dix jours plus tôt.

Dans le prolongement de ce texte, l’adoption du tracé détaillé au 1/500e précise désormais l’axe, le gabarit et les échangeurs du futur boulevard paysager Ta Hông, posant ainsi les jalons des prochaines étapes d’investissement. – VNA