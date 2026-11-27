Hanoi (VNA) – L’Indonésie gagnerait à s’inspirer du modèle de développement du Vietnam, notamment en matière de diversification des exportations, d’attractivité des investissements et d’éducation, pour stimuler sa croissance économique, a estimé un chercheur britannique dans une tribune publiée mercredi.

Selon Jonathan Pincus, économiste spécialiste de l’Indonésie à la School of Oriental and African Studies (SOAS) de l’Université de Londres, Jakarta peut tirer de précieux enseignements de son voisin d’Asie du Sud-Est dans sa quête d’une croissance forte et durable, écrit-il dans les colonnes de CNBC Indonesia.

L’Indonésie doit impérativement diversifier ses exportations et réduire sa dépendance aux matières premières, dont la demande mondiale ralentit, estime Jonathan Pincus. Selon cet expert, l’archipel gagnerait à miser davantage sur les produits manufacturés, le tourisme ainsi que sur les produits agricoles et halieutiques à forte valeur ajoutée.

Pour renforcer sa compétitivité, l’Indonésie doit s’intégrer plus étroitement aux réseaux de production d’Asie de l’Est grâce à son secteur manufacturier, souligne l’expert. Il cite en exemple le Vietnam, devenu une porte d’entrée stratégique reliant les économies régionales à ces chaînes d’approvisionnement, ce qui lui permet de tirer pleinement parti de la demande mondiale croissante en biens industriels.

Jonathan Pincus prévient que l’Indonésie peinera à franchir un cap décisif tant que son économie reposera essentiellement sur l’exportation de ressources naturelles. Le virage vers l’industrie manufacturière s’avère donc indispensable pour capter une demande internationale plus dynamique et s’ancrer durablement dans les chaînes de valeur mondiales.

L’expert souligne ensuite l’intérêt d’encourager la concurrence entre autorités locales pour attirer les capitaux. Selon lui, le Vietnam a su inciter les localités à améliorer d’elles-mêmes l’environnement des affaires, à rechercher des investisseurs et à renforcer leur compétitivité, tandis que les localités indonésiennes privilégient encore la recherche de dotations budgétaires auprès du pouvoir central plutôt qu’une saine émulation économique.

En outre, le renforcement de la qualité scolaire, de la maternelle au lycée, constitue un autre enseignement clé pour l’Indonésie. Jonathan Pincus s’appuie sur les résultats du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’OCDE, qui montrent que les jeunes Vietnamiens obtiennent de solides performances par rapport à de nombreux pays de niveau de revenu comparable.

Il estime que cette réussite tient notamment à la responsabilisation des enseignants face aux résultats scolaires. Au Vietnam, ces derniers sont tenus d’associer leur devoir professionnel aux progrès et aux performances de leurs élèves, favorisant ainsi l’élévation du niveau de l’enseignement général.

Ces analyses interviennent alors que l’Indonésie ambitionne de porter sa croissance économique à 8% d’ici 2029, un objectif nettement supérieur au rythme d’environ 5% maintenu ces dernières années. Pour atteindre cet objectif, la première économie d’Asie du Sud-Est doit impérativement diversifier son appareil productif, accroître sa productivité et renforcer la qualification de sa main-d’œuvre.

Selon Jonathan Pincus, l’expérience vietnamienne offre ainsi à l’Indonésie des pistes précieuses pour s’affranchir d’un modèle dépendant des ressources naturelles et monter en gamme dans la production et l’exportation de biens industriels. – VNA