New Delhi (VNA) – Le Vietnam et l’Inde doivent renforcer leur coopération maritime, développer leurs capacités et partager leurs ressources afin de contribuer au maintien d’un environnement maritime pacifique, stable et sûr dans la région indo-pacifique, dans le respect du droit international.



C’était le message mis en avant lors d’une table ronde consacrée au rôle de codirection assumé par le Vietnam pour le pilier « Capacity Building and Resource Sharing » (Renforcement des capacités et partage des ressources) de l’Initiative pour les océans de l’Indo-Pacifique (Indo-Pacific Oceans Initiative - IPOI), ainsi qu’aux perspectives de coopération maritime entre les deux pays. La rencontre a été organisée le 26 novembre par l’ambassade du Vietnam en Inde et la Fondation maritime nationale indienne (National Maritime Foundation - NMF), en présentiel et en ligne.



Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh, a souligné que l’espace maritime occupait une place croissante dans les enjeux stratégiques, économiques et sécuritaires de la région. Toutefois, l’environnement maritime fait face à de nombreux défis, notamment les différends en mer, la piraterie, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la pollution, les catastrophes naturelles et les questions liées à la protection des gens de mer.



Le diplomate a rappelé que le Vietnam et l’Inde partageaient des intérêts stratégiques convergents et un engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et d’un ordre maritime fondé sur des règles. Le Vietnam, qui participe à l’IPOI lancée par l’Inde, assure la codirection de son quatrième pilier, témoignant ainsi de son engagement en faveur de la coopération maritime régionale.



« Nous souhaitons, à travers ce rôle, promouvoir des initiatives concrètes et valoriser les expériences et les atouts de chaque pays », a déclaré Trinh Minh Manh.



L’amiral Dinesh K. Tripathi, président de la NMF et ancien chef d’état-major de la Marine indienne, a salué les progrès du partenariat maritime bilatéral. Il a insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de coopération concrets et réguliers, soulignant que l’IPOI offrait un cadre souple et inclusif permettant à chaque pays de contribuer selon ses atouts et ses intérêts.



Il a proposé trois priorités : institutionnaliser la formation et le développement des ressources humaines dans le secteur maritime, renforcer le partage d’informations et la connaissance de la situation maritime, notamment par le Centre de fusion de l’information pour la région de l’océan Indien (Information Fusion Centre – Indian Ocean Region - IFC-IOR), et promouvoir le développement conjoint de technologies, la maintenance et le partage de ressources techniques.



Les participants ont convenu que le renforcement des capacités et le partage des ressources devaient associer sécurité maritime, coopération scientifique et technologique, développement de l’économie maritime et protection de l’environnement.



La codirection du quatrième pilier de l’IPOI par le Vietnam, aux côtés de l’Inde, de l’Union européenne (UE), de l’Allemagne et des Pays-Bas, devrait donner un nouvel élan au partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l’Inde, tout en contribuant à un Indo-Pacifique pacifique, stable, libre, ouvert et prospère. – VNA