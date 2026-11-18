An Giang (VNA) – La province d’An Giang (Sud) intensifie ses efforts pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Elle renforce la gestion et la surveillance de sa flotte de pêche afin de répondre aux recommandations de la Commission européenne (CE) et de promouvoir une pêche responsable et durable.



Selon le Comité directeur provincial de lutte contre la pêche INN, An Giang compte 10.896 navires de pêche immatriculés, dont les informations ont été mises à jour dans la base de données nationale sur la pêche - VnFishbase. Parmi eux, 10.555 disposent d’une licence de pêche valide et 3.529 sont équipés d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS).



Un recensement a permis d’identifier 1.690 navires ne remplissant pas les conditions requises pour exercer des activités de pêche. La liste détaillée de ces navires et leurs lieux de mouillage sont communiqués chaque semaine aux postes de contrôle des gardes-frontières et aux autorités locales afin d’assurer une surveillance étroite et de les empêcher de prendre la mer.



Le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement a par ailleurs publié la liste de 21 points de débarquement temporaires afin de mieux contrôler les départs et les arrivées des navires de pêche et d’assurer la traçabilité des captures via le système électronique de documentation et de traçabilité des captures (eCDT).

Les autorités provinciales ont également renforcé les patrouilles en mer et les sanctions contre les infractions liées aux systèmes VMS et à la pêche illégale dans les eaux étrangères. De janvier à fin octobre 2026, les forces compétentes ont effectué plus de 1.500 opérations de patrouille et de contrôle.



Parallèlement à ces mesures, An Giang prépare des dispositifs de soutien pour aider les propriétaires de navires à remplacer leurs équipements VMS et accompagner la reconversion professionnelle ainsi que le démantèlement des navires endommagés ou ne remplissant pas les conditions requises… Ces initiatives visent notamment à résoudre le problème des navires dépourvus d’immatriculation, de certificat de sécurité technique et de licence de pêche.



Ngo Cong Thuc, vice-président du Comité populaire provincial, a souligné que sa province continuerait de remédier aux lacunes relevées par la Commission européenne et de renforcer la gestion de la flotte de pêche afin d’empêcher les navires ne remplissant pas les conditions requises de prendre la mer. Il a également demandé d’accélérer le traitement des infractions liées aux dispositifs VMS, de renforcer le contrôle des départs et des arrivées des navires et d’assurer la déclaration et la traçabilité des captures via le système eCDT dans les 21 points de débarquement temporaires.



Ces efforts s’inscrivent dans la démarche nationale visant à obtenir la levée du « carton jaune » de la Commission européenne. Ils témoignent également de l’engagement à long terme de la province en faveur d’une restructuration de son secteur halieutique, pour une pêche plus transparente, efficace et durable. -VNA