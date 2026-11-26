Hanoï (VNA) – Une exposition consacrée à la distinction entre produits authentiques et contrefaçons, ainsi que la 16e édition de l’événement « Les produits vietnamiens à l’honneur », ont ouvert le 26 novembre à Hanoï. Ces initiatives visent à sensibiliser les consommateurs aux risques liés aux contrefaçons et à promouvoir les produits fabriqués au Vietnam.



Pour la première fois, des conseils pour reconnaître les produits authentiques sont également proposés en direct sur les plateformes numériques.



Organisé au 62, rue Trang Tien par l’Agence de surveillance et de développement du marché intérieur, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, le programme s’inscrit dans le cadre de la Journée vietnamienne de lutte contre la contrefaçon, célébrée le 29 novembre.



Placée sous le thème « Reconnaître les produits authentiques – Éviter les contrefaçons », l’exposition présente une large gamme d’articles : appareils électroménagers, équipements sportifs, vêtements, cosmétiques et produits de consommation courante. Elle met notamment en avant des marques connues des consommateurs vietnamiens, telles que Panasonic, Yonex, S&B, Uniqlo et Transino, ainsi que des ordinateurs, des montres Casio, des lubrifiants, des pièces détachées pour motos Honda et des assaisonnements Acecook.



Des responsables de l’Agence et des représentants des marques aident les visiteurs à distinguer les produits authentiques des contrefaçons en leur présentant les caractéristiques des articles, les informations figurant sur les emballages et les signes distinctifs propres à chaque marque. Ils leur donnent également des conseils pour choisir et utiliser les produits.



Les visiteurs peuvent examiner et comparer directement les articles et échanger avec les représentants des marques, afin d'acquérir des connaissances pratiques pour mieux orienter leurs achats.



Tran Huu Linh, directeur général de l’Agence, a souligné que la sensibilisation des consommateurs et le renforcement de leur capacité à distinguer les produits authentiques des contrefaçons étaient essentiels pour instaurer un environnement commercial sain. En privilégiant des produits d’origine clairement identifiée et de qualité garantie, les consommateurs contribuent à se protéger et à promouvoir la transparence du marché.



Il a également insisté sur la nécessité d’une action concertée des autorités, des entreprises et des consommateurs. Des acheteurs mieux informés contribuent à réduire les débouchés des contrefaçons et des produits d’origine inconnue, tout en incitant les entreprises à renforcer la protection de leurs marques et de leurs clients.



En parallèle, la 16e édition de l’événement « Les produits vietnamiens à l’honneur » met en valeur la production nationale et favorise les échanges entre entreprises et consommateurs. Parmi les produits présentés figurent des boissons à base de nid d’hirondelle de la société Khanh Hoa Salanganes et de la société par actions de nutrition Avanest Vietnam, des abricots lyophilisés de la coopérative de jeunes Bach Coc, dans la province de Ninh Binh, ainsi que des solutions de lavage des aliments et du liquide vaisselle de Fuwa Biotech, dans la province de Thanh Hoa.



Ces activités offrent aux entreprises l’occasion de présenter leurs produits, de toucher un plus large public, de recueillir les réactions des consommateurs et de valoriser l’identité des produits vietnamiens.



Le 26 novembre, de 19h à 22h, une émission diffusée en direct associera conseils pour identifier les produits authentiques, présentation et vente en ligne de produits vietnamiens. Il s’agit d’une première dans le cadre de cette campagne de sensibilisation.



À cette occasion, les autorités et les représentants des marques expliqueront notamment comment reconnaître les lubrifiants et casques Honda, les montres et ordinateurs Casio, ainsi que les produits de Khanh Hoa Salanganes. Ils présenteront également une sélection d’articles de la 16e édition de l’événement, afin d’en faciliter l’accès aux consommateurs. -VNA





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