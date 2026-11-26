Hanoi (VNA) – La possibilité pour les entreprises de déduire fiscalement jusqu’à 200 % de leurs dépenses en recherche et développement (R&D) devrait libérer de nouvelles ressources pour stimuler l’innovation, leur permettant d’investir davantage dans l’application technologique, la création de produits et le renforcement progressif de leur autonomie technologique.

Soutien à l’innovation, le levier fiscal au service de la R&D

Pour les entreprises technologiques, la R&D ne se limite pas à l’exploration de nouvelles technologies ; elle s’inscrit dans un processus continu d’amélioration des produits, de développement de fonctionnalités, d’optimisation des procédures et d’accroissement de la productivité. Il s’agit d’une activité nécessitant des investissements réguliers, alors même que ses retombées exigent généralement un temps long avant de se traduire en valeur commerciale.

Selon Quach Ngoc Long, directeur général de la société par actions Workit, les incitations fiscales en faveur de la R&D doivent être perçues comme une politique d’investissement stratégique et non comme un simple allègement fiscal. Pour les entreprises technologiques, les fonds réinvestis dans la R&D sont voués à générer une valeur ajoutée supérieure à long terme.

Il a noté qu’au sein des entreprises éditrices de logiciels, la R&D s’intègre directement au processus de conception des produits. Cette démarche repose sur l’amélioration continue des fonctionnalités, l’optimisation des procédures, le gain de productivité et l’adaptation aux évolutions du marché. Dès lors, un soutien fiscal aux dépenses de recherche permet aux entreprises d’alléger leur pression financière et de dégager davantage de ressources pour investir dans les technologies, les équipes techniques et le développement de leurs offres.

Fait notable, dans le secteur des logiciels, les dépenses de R&D ne se limitent pas aux seuls investissements matériels ou d’infrastructure. Elles englobent également la rémunération des équipes directement affectées à la recherche, les honoraires de consultants, la veille et le développement technologique, les phases d’essai, la mise en place d’environnements de test, ainsi que l’acquisition ou la location d’outils, de droits d’auteur et de licences technologiques. Il s’agit là de coûts incompressibles que les entreprises doivent engager tout au long du processus de conception et de finalisation des produits, avant même de pouvoir escompter la moindre retombée commerciale.

Du point de vue d’une entreprise intégrant la technologie à ses activités commerciales, Lê Viêt Khanh Vu, directeur général adjoint de la compagnie par actions Leadsmax Group, a indiqué que les activités de R&D s’articulent aujourd’hui principalement autour du déploiement technologique afin d’optimiser la gestion et les processus opérationnels.

L’entreprise concentre ainsi ses efforts sur le développement d’outils de gestion interne, le traitement et l’analyse de données, l’automatisation des tâches manuelles ainsi que l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans ses opérations. L’objectif visé est de réduire les délais de traitement, de limiter les marges d’erreur et d’accroître la productivité.

Pour ces activités, la majorité des dépenses est consacrée aux effectifs technologiques, au temps de développement, aux plateformes, aux infrastructures et aux outils. En raison de ressources financières et humaines encore limitées, les petites et moyennes entreprises (PME) privilégient généralement les projets offrant des perspectives d’application concrètes et répondant directement à leurs impératifs commerciaux. Faute de département de R&D indépendant, nombre d’entre elles confient ainsi à leurs équipes techniques la gestion cumulée du développement, de l’exploitation et de l’amélioration des produits.

Saluant la mesure permettant de déduire les dépenses de R&D jusqu’à 200%, Lê Viêt Khanh Vu a estimé que ce dispositif allège en partie la charge fiscale des entreprises et améliore ainsi la rentabilité financière de leurs investissements technologiques.

Auparavant, un projet de développement d’outils d’automatisation pouvait être reporté en raison d’un coût jugé trop élevé au regard des retombées immédiates. Désormais, les entreprises disposent d’un levier supplémentaire pour envisager un déploiement plus rapide, a-t-il expliqué.

Selon Lê Viêt Khanh Vu, les investissements en R&D doivent toujours être arbitrés en fonction de la trésorerie, de la faisabilité opérationnelle et de la rentabilité propre à chaque projet. Toutefois, cette incitation fiscale offre un socle plus solide pour encourager les entreprises à engager des plans de développement technologique, en particulier pour les initiatives nécessitant du temps et des ressources avant de générer de la valeur à long terme.

L’élan de maîtriser la technologie et de développer des produits

Si le déploiement technologique permet aux entreprises d’optimiser leurs opérations courantes, l’investissement dans la R&D leur ouvre la voie vers la conception de leurs propres plateformes, produits et solutions. Cette démarche marque un tournant stratégique : le passage de la simple exploitation de technologies existantes à la consolidation d’une capacité technologique et d’une propriété intellectuelle propre.

Du point de vue d’une entreprise spécialisée dans l’édition de logiciels, Hô Van Tâm, directeur général de la compagnie par actions InApps Technology, a souligné que le principal poste d’investissement en matière de R&D ne réside pas tant dans les équipements ou les infrastructures que dans le capital humain hautement qualifié et le coût d’opportunité. Si un ingénieur expérimenté peut être directement affecté à des projets clients et générer des revenus immédiats, le mobiliser pendant six à douze mois sur la recherche en intelligence artificielle, la conception de plateformes ou le développement de produits propres oblige l’entreprise à assumer des coûts avant tout retour commercial.

Selon Hô Van Tâm, les entreprises doivent trouver un équilibre entre la gestion de leur trésorerie à court terme et leurs objectifs d’investissement technologique à long terme. Privilégier exclusivement les revenus immédiats expose en effet les acteurs du secteur à un décrochage dans la course technologique. À l’inverse, l’investissement dans la R&D exige de la persévérance, les avancées issues de la recherche n’étant pas systématiquement convertibles en revenus à brève échéance.

Chez InApps, l’entreprise privilégie une stratégie de développement fondée sur l’ingénierie native de l’IA, l’accélération de l’automatisation, la conception de plateformes technologiques réutilisables ainsi que le développement de solutions propriétaires, à l’instar d’InCard. Cette orientation vise à capitaliser sur les compétences technologiques et la propriété intellectuelle, dépassant ainsi le simple modèle de prestation de services au projet.

Dans cette optique, la mesure permettant une déduction allant jusqu’à 200% des dépenses de R&D revêt une portée concrète. Elle allège le coût réel d’investissement après impôt. Les entreprises disposent ainsi d’une marge accrue pour allouer des ressources à des domaines tels que les agents d’IA, l’automatisation des processus, l’architecture socle et les solutions à fort potentiel de commercialisation à l’international.

Selon Hô Van Tâm, l’évaluation des dépenses de R&D doit privilégier la réalité du processus de recherche, sans se limiter au résultat final. Pour justifier leurs activités de recherche, les entreprises peuvent s’appuyer sur des dossiers électroniques, une documentation technique, des résultats d’essais et des pièces justificatives de dépenses. Par nature, la R&D repose sur l’expérimentation : un projet qui n’aboutit pas encore à un produit commercial peut néanmoins alimenter l’accumulation des connaissances et le développement technologique. – VNA