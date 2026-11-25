Hanoi (VNA) – Le Vietnam a posé les premiers jalons de son industrie des semi-conducteurs, mais son essor reste freiné par une recherche et développement (R&D) encore embryonnaire et la petite taille de ses entreprises locales.

Le pays d’Asie du Sud-Est s’appuie sur la montée en puissance de ses ingénieurs spécialisés dans la conception de puces, l’ouverture de centres de formation et plusieurs projets d’investissement majeurs.

Cependant, le secteur peine à s’imposer sur les segments à forte valeur ajoutée. Face à ces goulets d’étranglement, les acteurs de la filière jugent désormais urgent de cibler ces faiblesses pour y apporter des solutions structurelles.

Pour orienter efficacement sa stratégie dans les semi-conducteurs, le Vietnam doit d’abord évaluer ses capacités, son retard technologique et ses créneaux porteurs au sein de la chaîne de valeur mondiale, selon des experts.

Maîtrise des processus de production

Pour le vice-ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Lê Xuân Dinh, les semi-conducteurs constituent le « noyau physique » indispensable à la réussite de l’ensemble des technologies stratégiques nationales, de l’intelligence artificielle à la cybersécurité, en passant par le cloud, l’internet des objets, le quantique et les puces optiques.

Sans le développement proactif d’une industrie des semi-conducteurs , le Vietnam risque une dépendance totale aux équipements étrangers pour le déploiement de ses infrastructures clés, a-t-il averti.

Bien que les ingénieurs locaux conçoivent déjà plusieurs gammes de puces, l’absence d’usines nationales contraint le pays à sous-traiter leur fabrication à l’étranger, une dépendance porteuse de risques difficiles à maîtriser. Seule la maîtrise complète de la chaîne de production, de la conception à la fabrication sur le sol national, permettra de garantir véritablement la sécurité technologique du pays.

Grâce aux récentes impulsions politiques telles que la résolution n°57-NQ/ TW, les décisions n°1018/QD-TTg et n°1017/QĐ-TTg, les entreprises vietnamiennes accomplissent des progrès tangibles dans la maîtrise des technologies des semi-conducteurs, a souligné le prof.-Dr Nguyên Trân Thuât, directeur de l’Institut des semi-conducteurs et des matériaux avancés de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi (VNU).

L’écosystème numérique national voit ainsi émerger des concepteurs locaux de circuits intégrés, à l’image de Viettel et du Comité gouvernemental du chiffrement, qui ont développé la puce de sécurité VGC v1.0, un composant de 300 millions de transistors gravé en 28 nanomètres capable d’encoder et de décoder des données environ 15 fois plus vite qu’une solution purement logicielle.

La recherche et développement se heurte toutefois à trois obstacles majeurs, à commencer par le coût prohibitif des salles blanches et des équipements de test, qui dépasse les capacités des acteurs isolés et exige un soutien financier de l’État pour passer du stade de la simulation académique à la production.

Le Vietnam souffre par ailleurs d’une grave pénurie d’architectes en chef et d’ingénieurs aguerris au sein de groupes internationaux, indispensables pour piloter des projets de conception complexes. Enfin, les règles de gestion financière, d’appels d’offres et de validation doivent instaurer un «droit à l’erreur encadré », tant le taux d’échec expérimental est élevé dans le processus de commercialisation des puces électroniques.

Dans l’atelier de pratique d’encapsulation et de test de micropuces (SHTP ATP Lab), implanté au sein du Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Capitalisation sur les atouts existants

Pour s’affranchir de son rôle d’atelier de sous-traitance et maîtriser les segments à haute valeur ajoutée des semi-conducteurs, le Vietnam a défini trois axes stratégiques majeurs, a fait savoir le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Lê Xuân Dinh.

Plutôt que de rivaliser sur le marché des puces polyvalentes exigeant des dizaines de milliards de dollars d’investissements, le Vietnam concentreses efforts de recherche sur les puces spécialisées — notamment pour l’intelligence artificielle en périphérie (Edge AI), l’Internet des objets (IoT) et la 5G/6G — afin de capitaliser sur ses atouts en matière d’algorithmes, d’architecture et d’adaptation aux besoins locaux.

Par ailleurs, la politique scientifique entend délaisser le système de subventions au profit de commandes directement dictées par les besoins concrets des entreprises, afin de déboucher sur des produits commercialisables. L’accent est également mis sur le cofinancement associant fonds scientifiques et capital-risque, assorti d’un financement forfaitaire axé sur les résultats et d’une prise en compte du risque.

Enfin, la formation sera ancrée dans la pratique industrielle, tandis que des mesures incitatives viseront à attirer des ingénieurs en chef et des experts de la diaspora vietnamienne pour piloter les équipes nationales de recherche et développement.

Fort de sa longue expérience dans les chaînes d’approvisionnement et la propriété intellectuelle au sein de grands groupes du secteur, Richard L. Thurston, PDG de Great Lakes Semiconductor, a suggéré que le Vietnam doit se doter d’une stratégie nationale unifiée pour structurer son industrie des semi-conducteurs, éviter l’éparpillement des projets et fédérer ministères, chercheurs et investisseurs autour de priorités communes.

Le Vietnam devrait éviter de se lancer dès maintenant dans la construction d’usines de fabrication de puces à grande échelle, un investissement qui risquerait de devenir un lourd fardeau financier. Le pays gagnerait plutôt à s’appuyer sur ses atouts existants — assemblage électronique, test et conditionnement, vivier d’ingénieurs, pôles industriels et accords commerciaux internationaux — pour monter en gamme vers des segments à plus forte valeur ajoutée, tels que la conception, les matériaux, les composants spécialisés et la commercialisation.

Parallèlement, cette montée en puissance s’appuie sur des partenariats avec les pays leaders des semi-conducteurs — comme les États-Unis, le Japon, l’Allemagne ou l’Irlande — ainsi qu’avec des acteurs majeurs de la conception et des équipements.

Ces alliances visent à faciliter l’accès du Vietnam aux capacités de production, aux tests de matériaux, à la formation, aux financements et aux réseaux de clients internationaux. Elles devront toutefois reposer sur une logique de bénéfices mutuels, afin de renforcer l’expertise locale sans jamais s’y substituer. – VNA