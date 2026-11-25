Hanoï (VNA) – La 24e édition de la Foire commerciale internationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam Expo HCMC 2026) se tiendra du 3 au 5 décembre au Centre des expositions et des congrès de Saigon (Saigon Exhibition and Convention Center – SECC), sur le thème « Convergence des échanges commerciaux, moteur de croissance ».

Organisée par la société Vinexad avec le soutien et la collaboration d’organisations et d’associations sectorielles nationales et internationales, la manifestation entend confirmer son rôle de plateforme reconnue de promotion commerciale, permettant aux entreprises de rencontrer des partenaires, d’accéder à de nouvelles sources d’approvisionnement, d’identifier des distributeurs et d’élargir leurs possibilités de coopération commerciale au Vietnam comme dans la région.

Selon Vinexad, Vietnam Expo HCMC 2026 comptera 986 stands, réunira 825 entreprises, organismes de promotion commerciale et associations professionnelles issus de 18 pays et territoires, dont le Vietnam, l’Inde, la Biélorussie, la République de Corée, la Malaisie, la Chine et Taïwan (Chine). La manifestation devrait accueillir plus de 20.000 visiteurs en provenance de plus de 50 pays et territoires, parmi lesquels des acheteurs, des distributeurs et des entreprises commerciales, ainsi que d’autres professionnels.

Les exposants présenteront des produits, technologies et solutions répartis dans cinq secteurs principaux : l’alimentation et la consommation intelligente ; les appareils électriques et électroniques à usage domestique ; la décoration de la maison, le jardinage et l’aménagement paysager ; les équipements et outils de bricolage (DIY) ; ainsi que les ascenseurs et leurs composants.

Plusieurs pavillons nationaux constitueront les temps forts de l’exposition. S’étendant sur plus de 300 m² et organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Biélorussie (BelCCI), le pavillon biélorusse mettra en avant les produits alimentaires et les boissons (viande bovine, produits laitiers, confiseries et boissons), les produits pharmaceutiques, les compléments alimentaires et équipements médicaux, les machines industrielles, matériels agricoles, véhicules spécialisés, ainsi que les matières premières chimiques, les matériaux industriels et la fibre de verre technique.

Régulièrement présent à cette foire, le pavillon national sud-coréen présentera une large gamme de produits dans les domaines des cosmétiques, des soins personnels, de l’agroalimentaire, de la santé, des matériaux industriels et de l’agriculture.

Pour sa part, le pavillon national malaisien se distinguera par un aménagement moderne et présentera une offre diversifiée de produits et de solutions dans l’alimentation et les boissons, l’aménagement paysager, le jardinage, les matériaux d’aménagement intérieur et extérieur, ainsi que les équipements industriels et l’automatisation.

Le pavillon chinois rassemblera quant à lui plus de 100 entreprises présentant une large gamme de biens de consommation et d’appareils électroménagers et électroniques, privilégiant la fonctionnalité et l’intégration des technologies.

Parallèlement aux activités d’exposition, des séminaires spécialisés aborderont les tendances du marché, les évolutions technologiques et les moyens de renforcer la compétitivité des entreprises.

Des rencontres d’affaires B2B (Business Matching) se dérouleront également tout au long de la foire, avec notamment le Forum d’affaires Vietnam – Biélorussie, organisé conjointement par la BelCCI et Vinexad sur le thème, ainsi que le programme Malaysia – Vietnam Business Connect 2026, coorganisé par l’Agence malaisienne de développement du commerce extérieur (MATRADE) et Vinexad.

Ces rencontres permettront aux exposants et aux acheteurs d’échanger directement sur leurs produits, leurs capacités d’approvisionnement et leurs possibilités de coopération à long terme, contribuant ainsi à rapprocher l’offre et la demande et à élargir les débouchés commerciaux. – VNA