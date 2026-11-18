Hanoï (VNA) - Hanoï organisera une série d’activités culturelles du 21 au 24 novembre pour célébrer la Journée de la culture vietnamienne 2026. Au programme : spectacles artistiques, défilés liés au patrimoine, expositions et expériences culturelles traditionnelles.



Selon le Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, ces activités se dérouleront aux abords du lac Hoan Kiem et sur divers sites de la capitale. L’objectif est de valoriser le patrimoine culturel national et d’encourager la participation de la communauté à sa préservation.



L’année 2026 marque la première célébration de la Journée de la culture vietnamienne (le 24 novembre), réaffirmant le rôle de la culture en tant que fondement spirituel, force endogène et moteur du développement durable du pays.



D’après Pham Xuan Tai, directeur adjoint du Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, cet événement témoigne de la responsabilité de Hanoï, capitale riche d’une histoire millénaire et centre culturel majeur du pays. À travers ce programme, la ville entend promouvoir les valeurs patrimoniales et offrir aux habitants comme aux visiteurs l’occasion de découvrir des pratiques culturelles et de s’impliquer dans des activités créatives.



Le temps fort sera la cérémonie d’ouverture, qui combinera un défilé patrimonial et des spectacles artistiques. Elle se tiendra le 21 novembre à 7h30, sur la scène installée devant la statue du roi Ly Thai To. L’événement devrait être retransmis en direct sur la chaîne H1 de la Radio-Télévision de Hanoï.



Le programme comprendra une prestation de tambours de grande envergure, suivie d’un spectacle artistique en trois volets et d’un défilé patrimonial retraçant l’histoire et le développement de Thang Long-Hanoï, ainsi que son identité culturelle.



Le défilé mettra en lumière des croyances traditionnelles, des arts populaires et de l’artisanat, grâce à la participation d’artisans locaux et de communautés, soulignant ainsi leur rôle essentiel dans la préservation et la promotion du patrimoine et des valeurs culturelles.



Durant ces quatre jours, divers espaces dédiés aux spectacles, aux expositions et aux expériences culturelles seront aménagés autour du lac Hoan Kiem. Trois scènes - situées près du Monument aux martyrs de Hanoï, sur la place Dong Kinh Nghia Thuc et à l’intersection Trang Tien Plaza-Hang Khay - accueilleront des représentations artistiques, mêlant traditions et création contemporaine. Les structures artistiques de la ville, notamment le Théâtre de marionnettes sur l'eau Thang Long et le Théâtre dramatique de Hanoï, proposeront des représentations et des moments d'échange avec le public.



Le programme comprendra également cinq espaces thématiques mettant en avant les villages et rues artisanaux traditionnels, l'évolution culturelle de Hanoï à travers les époques, ainsi que des expositions artistiques intégrant des technologies numériques.



Sur la place située à l’est du lac Hoan Kiem, les visiteurs pourront découvrir les techniques de fabrication artisanale, rencontrer des artisans et s’initier aux métiers de l’artisanat. Des expositions faisant appel aux technologies numériques, à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée proposeront de nouvelles façons de découvrir le patrimoine, notamment aux jeunes générations.



Par ailleurs, les communes et les quartiers organiseront des manifestations culturelles et sportives, des présentations du patrimoine et des villages artisanaux, des activités culinaires ainsi que des jeux folkloriques au sein des zones résidentielles et des espaces communautaires, dans le cadre de la Journée de la culture vietnamienne et de la Fête de la grande union nationale.



Pham Xuan Tai a indiqué que son service collabore avec les organismes compétents et les autorités locales pour finaliser les programmes et préparer les sites, les équipements techniques, les dispositifs de sécurité, la gestion de la circulation et les mesures d'hygiène environnementale nécessaires au bon déroulement de ces événements. -VNA