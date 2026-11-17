Hanoï (VNA) - Une Semaine du film célébrant le 8ᵉ Festival international du film de Hanoï et la "Journée de la culture vietnamienne" 2026 se tiendra du 18 au 24 novembre dans tout le pays, avec des projections gratuites en salles et des séances itinérantes destinées au public, a annoncé le 16 novembre le Département du cinéma du Vietnam, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Organisée par le Département du cinéma du Vietnam, en coordination avec le Centre national du cinéma, les services locaux de la culture, les organismes de production et de distribution cinématographiques ainsi que les exploitants de salles, cette Semaine du film proposera des projections gratuites dans les salles de cinéma du pays du 22 au 24 novembre. La programmation comprendra quatre films de fiction, deux documentaires et deux films d’animation. Les cinémas participants communiqueront les horaires des séances et les modalités de retrait des billets gratuits à leurs guichets.

Parallèlement, un programme de projections itinérantes sera déployé du 18 au 24 novembre dans les localités à l’occasion de la Journée de la grande union nationale dans les zones résidentielles, les régions reculées, frontalières, insulaires, peuplées de minorités ethniques ou encore dépourvues de salles obscures. Adapté localement selon les sites, ce volet comprendra un film de fiction, sept documentaires consacrés à l’histoire nationale et au patrimoine culturel et artisanal vietnamien, ainsi que dix films d’animation.

La cérémonie d’ouverture aura lieu dans la soirée du 22 novembre au Centre national du cinéma, situé au 87 rue Lang Ha, dans le quartier d’O Cho Dua à Hanoï. Le long-métrage "Chuyen tinh Khau Vai" (The Love Story of Khau Vai), produit par la Société par actions du film de fiction I, a été retenu pour être projeté lors de cette soirée inaugurale. -VNA