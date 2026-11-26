Hanoï, 26 novembre (VNA) – La 8e édition du Festival international du film de Hanoï (HANIFF), placée sous le thème « Cinéma – Connexion – Développement », se tiendra du 28 novembre au 2 décembre. Elle proposera 124 films de 41 pays et territoires, ont annoncé les organisateurs lors d’une conférence de presse tenue le 26 novembre.
Organisé sur cinq jours, cet événement est placé sous l’égide du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, du Comité populaire de Hanoï et d’autres organismes compétents.
Ta Quang Dong, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme et président du comité de pilotage du festival, a souligné que cette édition s’inscrivait dans la continuité des sept précédentes et témoignait des efforts constants déployés pour renforcer l’envergure et la qualité de ce rendez-vous cinématographique international. Le festival constitue une passerelle culturelle favorisant les échanges entre les industries cinématographiques et mettant en valeur des œuvres porteuses de valeurs artistiques et humanistes.
Selon lui, cette édition réunira des cultures, des styles créatifs et des sensibilités artistiques variés. Elle permettra de faire découvrir les réalisations du cinéma vietnamien au public international, tout en offrant aux spectateurs vietnamiens l’occasion de voir des films étrangers de qualité.
L’événement vise également à promouvoir l’image d’un Vietnam magnifique et accueillant, ainsi que celle de Hanoï, capitale au patrimoine millénaire, reconnue comme « Ville pour la paix » et « Ville créative » de l’UNESCO, et membre du Réseau mondial des villes apprenantes de cette organisation.
Ta Quang Dong a exprimé l’espoir que le festival contribue à resserrer les liens entre cinéastes, artistes, producteurs, distributeurs et organisations professionnelles, à promouvoir la coopération et le partage d’expériences, à développer les marchés cinématographiques et à renforcer le rayonnement du cinéma vietnamien aux niveaux régional et international.
Dang Tran Cuong, directeur du Département du cinéma, a indiqué que le festival avait reçu près de 870 candidatures. Au total, 124 films ont été retenus, dont 37 en compétition, 49 dans le cadre du programme « Panorama du cinéma mondial », 30 films vietnamiens contemporains et huit œuvres présentées dans le cadre du programme « Coup de projecteur sur le cinéma japonais ».
Le programme prévoit des projections dans sept complexes cinématographiques, des séances en plein air, des rencontres avec des artistes, ainsi que les cérémonies d’ouverture, de clôture et de remise des prix. Des projections suivies de rencontres avec les équipes de tournage sont notamment prévues au Centre national du cinéma (National Cinema Center), au Beta Cinema Giai Phong et au CineStar Ha Dong.
Par ailleurs, 18 films vietnamiens contemporains seront projetés au Lotte Komos Tay Ho, au BHD Star Cineplex Pham Ngoc Thach, au CGV Vincom Nguyen Chi Thanh et au Galaxy Cinema Mipec Long Bien.
Dix longs métrages, courts métrages et films d’animation ont également été sélectionnés pour des projections en plein air dans les quartiers de Hoan Kiem, Ba Dinh, Cau Giay et Son Tay.
Le programme comprend aussi plusieurs expositions, notamment sur les « Artistes du peuple » et sur Hanoï à travers le cinéma, ainsi que des séminaires consacrés aux politiques de développement de l’animation au Japon et à la promotion du cinéma vietnamien à l’international. S’y ajoutent un salon consacré au cinéma, à la télévision et aux contenus numériques, le programme de développement des talents « HANIFF Campus », un marché de projets cinématographiques et diverses initiatives destinées à renforcer la coopération internationale et à promouvoir la culture et le tourisme de Hanoï.
La cérémonie d’ouverture aura lieu le 28 novembre à 20h, avec la projection du film « Ho Linh Trang Si: Bi An Mo Vua Dinh » (Le dernier secret du premier empereur), réalisé par Nguyen Phan Quang Binh.
La cérémonie de clôture et la remise des prix se dérouleront le 2 décembre à 20h. -VNA
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