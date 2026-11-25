Alger (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Algérie a organisé, le 23 novembre, une célébration conjointe de la Journée de la culture vietnamienne et de la Fête de la grande union nationale. L’événement a réuni de nombreux Vietnamiens expatriés, des personnes d’origine vietnamienne ainsi que des amis algériens et internationaux.

Cette rencontre a offert aux membres de la communauté vietnamienne en Algérie l’occasion de se retrouver, de resserrer leurs liens et de renouer avec leurs racines à travers diverses activités mettant à l’honneur le patrimoine culturel national. Elle a également contribué à faire connaître le Vietnam et son peuple à l’étranger, à encourager les échanges entre les peuples et à consolider l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et l’Algérie.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Vu Duy Long, a rappelé que la grande union nationale est une tradition précieuse du peuple vietnamien, forgée au fil de milliers d’années d’histoire, de construction et de défense du pays. Elle a toujours représenté une force essentielle permettant au peuple vietnamien de surmonter les épreuves et de poursuivre le développement national. Il a souligné que les Vietnamiens établis à l’étranger font partie intégrante de la nation et constituent à la fois une ressource importante et un trait d’union entre le Vietnam et les autres pays.

Évoquant l'importance de la Journée de la culture vietnamienne, il a insisté sur le fait que la culture et les hommes forment un socle, une ressource endogène majeure et un moteur du développement rapide et durable du pays. Ce principe est d'ailleurs réaffirmé dans la résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne, qui appelle à préserver et à promouvoir les valeurs traditionnelles, tout en intégrant de manière sélective des éléments du patrimoine culturel mondial.



Intervenant lors de l'événement, Mihoubi Yamina, présidente du Comité de liaison de la communauté vietnamienne en Algérie, a exprimé la volonté du comité de continuer à servir de trait d'union entre les membres de la communauté. Cela passe non seulement par l'organisation de rassemblements lors des fêtes et occasions spéciales, mais aussi par un accompagnement et un soutien, notamment envers ceux qui traversent des difficultés.



Elle a souligné l'importance de la culture et de la langue vietnamiennes pour les jeunes générations, leur permettant de mieux appréhender leurs origines familiales, l'histoire nationale et les valeurs qui façonnent l'identité vietnamienne.



Au programme figuraient notamment des démonstrations d’arts martiaux, ainsi que des présentations de spécialités culinaires vietnamiennes et d’arts populaires traditionnels.



Déroulée dans une atmosphère chaleureuse et festive, cette célébration a dépassé le cadre d'une simple rencontre sociale, contribuant à renforcer les liens de la communauté avec sa patrie. L’événement a également favorisé la fierté nationale et sensibilisé à l’importance de préserver la langue et l’identité culturelle vietnamiennes, notamment auprès des jeunes nés et ayant grandi à l’étranger. -VNA