Les cours de vietnamien, un vecteur de transmission de l’identité culturelle en Russie

Moscou (VNA) - Le club "Tieng Viet Vui" (Le vietnamien avec joie), à Moscou, a célébré le 15 novembre le 44e anniversaire de la Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre). L’événement a permis aux jeunes apprenants de mettre en valeur leurs compétences linguistiques, tout en perpétuant, au sein de la communauté vietnamienne en Russie, la tradition du respect des enseignants et de la valorisation de l’éducation.

À cette occasion, Mai Nguyen Tuyet Hoa, première secrétaire chargée de l’éducation à l’ambassade du Vietnam en Russie, a donné lecture d’un message de félicitations de l’ambassadeur Dang Minh Khoi.



Dans son message, l'ambassadeur a souligné que le respect des enseignants constitue une valeur culturelle vietnamienne précieuse, transmise de génération en génération. Il a noté que, pour les Vietnamiens vivant à l'étranger, cette tradition sert également de lien avec leurs racines.



Il a salué le travail accompli par le club depuis sa création pour transmettre la langue vietnamienne aux enfants de la diaspora, leur permettre de mieux connaître leur héritage culturel, de cultiver leur attachement à la patrie et de préserver leur identité nationale. Il a également félicité les jeunes Vietnamiens de Russie pour leur contribution à la sauvegarde de la langue et des traditions culturelles de leur pays d’origine.

Fondé en 2023 sous l’égide de l’Association des étudiants vietnamiens en Russie, le club "Tieng Viet Vui" a connu un développement rapide, passant de 12 à 70 élèves en deux ans. Face à cet engouement, il envisage d’ouvrir de nouveaux lieux d’enseignement.



Nguyen The Hieu, responsable du comité des parents d'élèves, a expliqué que les cours de vietnamien permettent aux enfants nés et élevés en Russie de rester connectés à leurs racines, de communiquer avec assurance dans leur langue maternelle et de renforcer les liens familiaux et communautaires.



Il a également rappelé que la communauté vietnamienne en Russie reste attachée à la préservation de ses traditions, comme en témoignent notamment la célébration de la Journée des enseignants vietnamiens et celle de la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre. -VNA