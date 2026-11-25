Hanoi (VNA) – L’équipe du Vietnam des moins de 17 ans a arraché le match nul (3-3) face à la Nouvelle-Zélande dans le temps additionnel (90e+2), le 23 novembre, au terme d’une rencontre haletante du groupe G de la Coupe du monde U17 de la FIFA au cours de laquelle les Vietnamiens sont revenus trois fois au score.

La Nouvelle-Zélande a ouvert le score dès la 19e minute grâce à une reprise à bout portant de Jack Clegg, idéalement servi par un centre à ras de terre de Matias Nunez venu de la gauche.

Malgré une nette domination, le Vietnam a peiné à concrétiser ses occasions avant de finalement égaliser peu après la pause sur un coup franc dangereux tiré par Chu Ngoc Nguyen Luc.

Les Néo-Zélandais ont toutefois repris l’avantage dans la foulée à la 53e minute, lorsque John Woldegiorgis, démarqué, a catapulté de la tête un centre venu de la droite de James Wenceslao hors de portée du gardien Ly Xuân Hoa.

Cinq minutes plus tard, les Vietnamiens ont de nouveau recollé au score par l’intermédiaire de Lê Trong Dai Nhân, parti dans le dos de la défense sur une passe de Nguyên Luc, dont le but a finalement été accordé après vérification vidéo malgré un premier signalement de hors-jeu.

Continuant d’exploiter sa supériorité physique sur les centres et les coups de pied arrêtés, la Nouvelle-Zélande a repris l’avantage à la 66e minute (3-2) grâce à une tête d’Ethan Dyer sur un corner tiré par Sena Vesty.

Cette réalisation a mis en lumière les lacunes récurrentes du Vietnam dans le domaine aérien, un secteur délibérément ciblé par les Néo-Zélandais tout au long de la rencontre.

De nouveau menés au score, les Vietnamiens n’ont toutefois pas relâché leurs efforts pour tenter d’égaliser.

Ils ont finalement été récompensés au bout du temps additionnel, l’entrant Truong Nguyên Duy Khang arrachant le point du match nul d’une superbe tête (90e+2, 3-3) pour l’équipe du sélectionneur Cristiano Roland.

Ce match nul permet au Vietnam de débloquer son compteur dans le groupe G, après une courte défaite face à la Belgique (3-2) en ouverture, tandis que la Nouvelle-Zélande reste également en lice en glanant son premier point du tournoi.

Les Vietnamiennes affronteront le Mali le 26 novembre lors de l’ultime journée de la phase de groupes, au moment où les Néo-Zélandaises croiseront le fer avec la Belgique.

Selon le règlement de la compétition, les deux premiers de chaque poule ainsi que les huit meilleurs troisièmes décrocheront leur billet pour la phase à élimination directe. – VNA