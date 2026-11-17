Hanoï (VNA) – À l’occasion de la Semaine de la culture et de la grande union nationale (du 18 au 24 novembre 2026), qui comprend la Journée de la grande union nationale, le 18 novembre, et la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre, Le Thuong, présidente de l’Association des Vietnamiens de la région du Kansai et directrice du Centre d’études vietnamiennes, a partagé avec un correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) sa vision du rôle de la famille, de la langue maternelle et des activités communautaires dans la préservation de l’identité nationale et la mobilisation des ressources de la diaspora.



Selon elle, vivre loin du pays exige de chaque Vietnamien de rester conscient de ses origines et de prendre la responsabilité de les transmettre aux générations futures. Au Japon, cette préservation commence au sein de la famille, à travers les échanges en vietnamien, les récits sur les ancêtres, la célébration du Têt et de la Fête de la mi-automne, ainsi que le maintien des traditions. Des valeurs telles que la piété filiale, le partage et l'entraide contribuent à renforcer les liens familiaux et l'attachement à la patrie.



Parallèlement, les activités communautaires offrent des espaces de rencontre et de pratique culturelle, à travers les festivals, les cérémonies commémoratives en l'honneur des rois Hung, fondateurs du pays, et les programmes destinés aux enfants. La langue vietnamienne joue un rôle essentiel dans la transmission de la mémoire et le rapprochement des générations. Elle permet aux jeunes de s'intégrer dans la société d'accueil tout en préservant leurs racines.



S'agissant de l'enseignement du vietnamien, bien que de nombreuses familles souhaitent que leurs enfants puissent communiquer avec leurs grands-parents, les jeunes utilisent principalement le japonais au quotidien et présentent des niveaux de maîtrise du vietnamien très variables. Pour répondre à ce défi, l'école de vietnamien Cay Tre (Bambou) propose des cours en présentiel dans la région du Kansai ainsi qu'en ligne. L'apprentissage y est associé aux contes, aux chansons, aux jeux traditionnels, à l'histoire et à la gastronomie vietnamiennes. Le Thuong souligne également la nécessité d'une coordination étroite entre les familles, les établissements scolaires, les associations, les représentations vietnamiennes à l'étranger et les organismes éducatifs nationaux afin de mieux soutenir les enseignants, notamment en matière de ressources pédagogiques et de formation.



Évoquant la Résolution n° 23-NQ/TW du 2 août 2026 du Bureau politique sur les Vietnamiens de l'étranger, elle estime que la grande union nationale doit s'appuyer sur la diversité de la communauté, qui rassemble des résidents de longue date, des étudiants, des travailleurs, des intellectuels et des jeunes nés au Japon. Il importe donc de créer des espaces d'échange communs entre ces différentes générations. Le rapprochement entre les aînés et les jeunes permet de conjuguer l'expérience des premiers avec le dynamisme et les compétences technologiques et linguistiques des seconds. Les activités culturelles, éducatives et caritatives contribuent, quant à elles, à renforcer la confiance et la solidarité au sein de la communauté.



Appréciant l'initiative de la Semaine de la culture et de la grande union nationale, la présidente de l'association y voit une occasion importante de mobiliser les jeunes autour de l'ao dai, de la gastronomie, de la musique et du patrimoine vietnamiens. Elle souligne toutefois la nécessité de pérenniser les clubs et les projets communautaires au-delà de cet événement. Elle souhaite également que l'État et les représentations vietnamiennes à l'étranger renforcent les mécanismes de mise en relation, les bases de données d'experts et les forums sectoriels afin de rapprocher les intellectuels et les entrepreneurs de la diaspora des localités du pays.



Enfin, s'inspirant de l'expérience japonaise en matière de préservation du patrimoine et d'innovation, Le Thuong préconise le développement de produits culturels de qualité, tels que des livres, des films, des contenus numériques et des produits de tourisme culturel, avec la participation des artistes, des traducteurs et des entrepreneurs vietnamiens de l'étranger. Une coopération fondée sur des objectifs précis permettra ainsi à la culture vietnamienne de renforcer la cohésion de la communauté, tout en devenant un levier de développement et un pont d'amitié entre le Vietnam et le monde. – VNA

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