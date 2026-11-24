Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 24 novembre, le Premier ministre Le Minh Hung s’est rendu à l’Hôpital général Saint-Paul et à l’Hôpital de l’Université de médecine de Hanoï pour rendre visite aux victimes de l’explosion survenue rue Nguyen Van Tuyet, dans le quartier de Dong Da, à Hanoï.

Il était accompagné notamment du secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, Tran Duc Thang, de la ministre de la Santé, Dao Hong Lan, et du président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang.

Le chef du gouvernement s’est enquis de l’état de santé des blessés et a encouragé les victimes et leurs proches à surmonter cette épreuve et à poursuivre leur traitement en vue d’un rétablissement rapide. Il a également exprimé sa compassion aux familles des personnes décédées.

Après avoir entendu le rapport des responsables hospitaliers sur la prise en charge des cas graves, le chef du gouvernement a salué la réactivité et le sens des responsabilités des équipes médicales, qui ont immédiatement déclenché les procédures d’urgence. Il a demandé aux établissements de santé de mobiliser tous les moyens humains et matériels nécessaires pour soigner les victimes, en accordant la priorité aux blessés graves.

Le Premier ministre a également demandé aux autorités de poursuivre les opérations de remédiation, d’apporter rapidement un soutien matériel et spirituelle aux familles endeuillées et aux blessés, et de vérifier et consolider les bâtiments voisins touchés afin de garantir la sécurité des habitants.

Selon les autorités, l’explosion s’est produite vers 8 heures le 24 novembre dans un établissement de restauration de la rue Nguyen Van Tuyet, provoquant l’effondrement du bâtiment. À 13 heures, le bilan faisait état de six morts et de dix blessés, pris en charge dans plusieurs hôpitaux de Hanoï.

Auparavant, le Premier ministre avait publié une dépêche officielle demandant à Hanoï de secourir les blessés, de soutenir les familles touchées et d’enquêter rapidement sur les causes de l’explosion afin de traiter strictement toute infraction éventuelle. -VNA