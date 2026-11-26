Hanoï (VNA) – Le Comité de gestion des projets Thang Long a organisé, le 25 novembre, la cérémonie de signature du contrat relatif au lot de prestations de conseil TV-02, marquant une étape importante dans la préparation du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud.



Ce contrat porte sur les études de terrain et l’élaboration du rapport d’étude de faisabilité, y compris les études de conception technique générale (Front-End Engineering Design - FEED) et la préparation des dossiers d’appel d’offres.



Lors de la cérémonie, le vice-ministre de la Construction, Bui Xuan Dung, a souligné l’ampleur sans précédent de ce projet et la complexité de ses exigences techniques et technologiques. Il a rappelé le rôle déterminant des études préparatoires dans la qualité, la faisabilité et l’efficacité de l’investissement. Il a appelé le consortium retenu à faire preuve de rigueur dans la réalisation des études, la collecte des données et le choix des technologies de pointe. Il a notamment insisté sur la nécessité d’assurer le transfert de technologies et de compétences aux ingénieurs vietnamiens.



Le vice-ministre a par ailleurs demandé à toutes les parties prenantes, y compris le maître d’ouvrage, de respecter scrupuleusement les délais et de garantir la qualité des prestations afin d’assurer la faisabilité du projet.



De son côté, Dinh Cong Minh, directeur du Comité de gestion des projets Thang Long (Thang Long Project Management Board), maître d’ouvrage, a souligné que la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud était l’un des projets nationaux prioritaires d’infrastructures de transport, d’une ampleur exceptionnelle et d’une importance stratégique pour le développement socio-économique du pays dans cette nouvelle phase.



Il a rappelé que cette ligne stratégique d’environ 1.541 km reliera la gare de Ngoc Hoi, à Hanoï, à celle de Thu Thiem, à Hô Chi Minh-Ville, en traversant 15 provinces et villes. À double voie, elle aura un écartement standard de 1.435 mm, une vitesse de conception de 350 km/h et une charge à l’essieu de 22,5 tonnes, avec 23 gares de voyageurs et cinq gares de fret.



Au nom du consortium de consultants retenu, composé de huit entités et dirigé par le groupe français SYSTRA, Patrick Desforges, directeur général de SYSTRA Vietnam, s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec le maître d’ouvrage, le ministère de la Construction et les autres parties concernées dès les premières étapes du projet.



Le consortium accordera une priorité particulière à la sécurité, à la protection de l’environnement et au développement durable, tout en veillant à la fiabilité et à l’efficacité de l’exploitation de la ligne sur le long terme.



Patrick Desforges a également souligné l’importance du transfert de connaissances et de technologies. Il a précisé qu’à travers une coopération étroite, des formations pratiques et l’implication concrète des experts et organismes vietnamiens, le consortium ambitionnait de renforcer les capacités du secteur ferroviaire vietnamien.



Outre SYSTRA, le groupement retenu comprend trois entités sud-coréennes – Sambo Engineering, Yooshin Engineering Corporation et Korea National Railway (KNR) – ainsi que quatre entreprises vietnamiennes : TEDI, TEDI SOUTH, TRICC et HOANG LONG. – VNA