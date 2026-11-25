Londres (VNA) – Les 23 et 24 novembre, une délégation du ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, conduite par son vice-ministre permanent Pham Ngoc Thuong, a effectué une mission de travail au Royaume-Uni afin de promouvoir la coopération éducative sur plusieurs volets, notamment en vue de faire de l’anglais une deuxième langue à l’école.



Au cours de ce déplacement, la délégation a rencontré plusieurs organismes publics britanniques, ainsi que des organisations et entreprises spécialisées dans l’éducation.



Lors de sa rencontre avec la baronne Smith de Malvern, ministre d’État chargée des Compétences auprès du ministère britannique de l’Éducation (Department for Education – DfE), Pham Ngoc Thuong a notamment abordé la réforme de l’enseignement général, la transformation numérique, les politiques de développement du corps enseignant et le projet visant à faire de l’anglais une deuxième langue à l’école.



Les sujets sur lesquels le vice-ministre a souhaité bénéficier de l’expérience britannique reflètent les priorités actuelles du Vietnam : adapter les programmes d’enseignement général au contexte de la quatrième révolution industrielle, accélérer la transformation numérique, notamment dans les examens et l’évaluation des élèves, renforcer la formation initiale et continue des enseignants et faire évoluer les mentalités et les méthodes d’enseignement et d’apprentissage de l’anglais, afin de passer de son enseignement comme langue étrangère à son utilisation régulière dans la vie scolaire.



La partie britannique a exprimé son intérêt pour cette démarche et a assuré qu’elle s’efforcerait de faciliter la mise en relation du ministère vietnamien avec les entreprises et organisations éducatives du Royaume-Uni.



Lors d’une autre séance de travail avec le ministère britannique des Entreprises, de l’Innovation, des Sciences et du Commerce (Department for Business, Innovation, Science and Trade – BIST), les deux parties ont examiné les possibilités de mobiliser l’expertise britannique dans les technologies éducatives (EdTech), la formation des enseignants, les ressources pédagogiques en anglais, les plateformes numériques et l’intelligence artificielle (IA).



À l’issue de ces échanges, deux grands axes de coopération se sont dégagés : le développement du corps enseignant et l’utilisation des technologies éducatives et de l’IA.



Lors d’une rencontre à l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, Pham Ngoc Thuong a salué la réputation de l’enseignement britannique et sa contribution à la formation des ressources humaines vietnamiennes. Il a souligné le potentiel du marché vietnamien de l’éducation, qui compte quelque 26 millions d’élèves et d’étudiants, dans un pays où l’éducation occupe traditionnellement une place importante et dont l’économie connaît une forte croissance.



La délégation a par ailleurs rencontré le British Council, participé à une table ronde Vietnam – Royaume-Uni sur l’anglais comme deuxième langue et échangé avec plusieurs entreprises expérimentées dans l’enseignement de l’anglais et les technologies éducatives, dont Efekta Education, uTalk Language Learning et Pearson.



Faire de l’anglais une deuxième langue à l’école dépasse le simple apprentissage linguistique : il s’agit de préparer une génération de citoyens capables de s’ouvrir au monde avec confiance. Si la coopération internationale, notamment avec le Royaume-Uni, apporte des expériences, des technologies et des ressources, la réussite de ce projet dépend avant tout des capacités propres du système éducatif vietnamien, de ses enseignants, de ses établissements scolaires et de la continuité des efforts engagés. – VNA