Hanoï (VNA) – Les mouvements d’émulation patriotique et le travail de récompense contribuent activement au développement socio-économique, notamment à la réalisation de l’objectif de croissance à deux chiffres, tout en créant une dynamique favorable à l’accélération et aux percées en 2027.

C’est ce qu’a souligné le Premier ministre Le Minh Hung, président du Conseil central de l’émulation et des récompenses, lors de la troisième réunion de ce Conseil pour le mandat 2026-2031, tenue dans l’après-midi du 19 novembre au siège du gouvernement.

La réunion a notamment réuni Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, vice-présidente du Conseil ; Vo Thi Anh Xuan, secrétaire du Comité central du Parti et vice-présidente de la République, première vice-présidente du Conseil ; Pham Thi Thanh Tra, secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre, ainsi que des responsables des ministères, secteurs et organismes centraux.

Lors de la réunion. Photo : VNA

Les participants ont évalué de manière objective et approfondie les activités du Conseil et les résultats du travail d’émulation et de récompense en 2026, défini les orientations et les missions prioritaires pour 2027, et examiné les propositions d’attribution ou d’attribution à titre posthume des titres de Héros des forces armées populaires et de Héros du travail à des collectifs et des individus.

Selon les rapports présentés à la réunion, en 2026, le Conseil central de l’émulation et des récompenses ainsi que les organismes concernés à tous les échelons ont activement mis en œuvre les programmes et missions fixés. Le perfectionnement du cadre institutionnel et juridique a notamment été accéléré, avec la modification et le complément de plusieurs dispositions de la Loi sur l’émulation et les récompenses, ainsi que l’élaboration de textes réglementaires et de documents guidant son application.

Les mouvements d’émulation patriotique ont continué de se développer et de mobiliser largement les différentes couches de la population. Celui visant à réaliser l’objectif d’une croissance durable à deux chiffres pour la période 2026-2030 est devenu une priorité majeure et transversale.

Par ailleurs, la campagne de 500 jours et nuits consacrée à la recherche, au rapatriement et à l’identification des restes des martyrs a été menée de manière méthodique et efficace, revêtant une profonde portée humaniste. Les activités organisées à l’occasion de la Journée de la culture vietnamienne, associées à la Journée de la grande union nationale, ont également constitué des événements marquants de la vie politique, culturelle et sociale du pays. Le travail de récompense a, quant à lui, été mené conformément aux réglementations, de manière plus concrète et en temps opportun.

Prenant la parole, le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que 2026 était la première année de mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti et des grandes orientations relatives au développement socio-économique pour la période 2026-2030. Il a salué les changements concrets et l’efficacité accrue du travail d’émulation et de récompense, ainsi que la mobilisation des ministères, secteurs, collectivités locales, entreprises et citoyens.

Selon lui, ces mouvements ont contribué à la réalisation des projets et missions prioritaires, à la mise en œuvre des résolutions du Parti, au perfectionnement du cadre institutionnel et à la levée des obstacles au développement. Ils ont également favorisé l’application des sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique, contribuant ainsi à améliorer la productivité et la compétitivité de l’économie.

Le fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux a, dans l’ensemble, été assuré sans heurts, tandis que plusieurs difficultés et obstacles ont été progressivement résolus. Le travail de récompense a également gagné en substance, en ciblant davantage les personnes et les collectifs méritants, ce qui a encouragé l’esprit d’initiative et de créativité.

Le Premier ministre a toutefois relevé que, dans certaines localités et organisations du Parti, les responsables n’accordaient pas encore suffisamment d’attention à ce travail. Les mouvements y demeuraient parfois formels et passifs, sans efforts suffisants pour détecter et diffuser les initiatives innovantes et les modèles efficaces.

Pour 2027, année identifiée comme une période d’accélération et de percées dans la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès du Parti et du plan quinquennal de développement socio-économique 2026-2030, le chef du gouvernement a demandé de renforcer la responsabilité des comités et organisations du Parti ainsi que de leurs dirigeants. Les ministères, secteurs et collectivités locales doivent définir des objectifs et des missions précis, adaptés à leurs domaines et à leurs réalités, tout en remédiant résolument aux insuffisances constatées.

Il a notamment insisté sur la nécessité de faire de l’émulation un levier pour stimuler la croissance dans chaque secteur et chaque région, réaliser l’objectif de croissance à deux chiffres, appliquer efficacement les nouvelles politiques et réglementations et mobiliser les ressources nationales et étrangères au service du développement.

Le Premier ministre a également souligné l’importance d’améliorer le fonctionnement de l’administration locale à deux niveaux, de poursuivre la décentralisation et la délégation de compétences, de renforcer les capacités des administrations de base et de simplifier les procédures administratives, notamment grâce aux services publics en ligne, intégrés et accessibles, au bénéfice des citoyens et des entreprises.

Il a appelé à encourager les entreprises et les citoyens à investir et à développer leurs activités, tout en accélérant la réalisation des projets d’envergure et des programmes nationaux ciblés. Il a également insisté sur la nécessité de développer les bases de données, d’intensifier l’application des technologies et la transformation numérique, ainsi que de mettre au point des produits technologiques stratégiques susceptibles d’être rapidement commercialisés.

Le chef du gouvernement a en outre demandé d’associer les mouvements d’émulation aux grandes commémorations nationales, notamment au 80e anniversaire de la Journée de la Résistance nationale (19 décembre 1946-19 décembre 2026), ainsi qu’à la poursuite de la campagne de 500 jours et nuits pour rechercher, rapatrier et identifier les restes des martyrs. Il a souligné la nécessité de renforcer la prise en charge des personnes ayant rendu des services méritoires à la nation, notamment en matière de logement pour les personnes méritantes et les familles bénéficiaires de politiques sociales, en vue du 80e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs en 2027.

Concernant l’APEC 2027, le Premier ministre a précisé que les activités d’émulation ne devaient pas se limiter à la Semaine des dirigeants économiques prévue en novembre 2027 ni à l’île de Phu Quoc. Elles doivent s’inscrire dans la durée afin de contribuer au succès de l’Année de l’APEC 2027 et de promouvoir l’image d’un Vietnam stable, accueillant, solidaire, sincère, ouvert et prêt à coopérer avec ses partenaires internationaux, tout en apportant une contribution active et responsable aux questions régionales et internationales.

Enfin, le Premier ministre a approuvé les mesures visant à améliorer l’efficacité du Conseil, de son organe permanent et des différents groupes d’émulation. Il a demandé de poursuivre le perfectionnement du cadre institutionnel, d’améliorer la gestion publique dans ce domaine et d’intensifier la communication sur les mouvements d’émulation concrets et efficaces, tout en multipliant les modèles exemplaires et les exemples de bonnes pratiques.- VNA