Hanoï (VNA) – Hanoï développe progressivement une nouvelle approche de la protection sociale, fondée sur le rôle central des familles et des communautés, afin d'améliorer les soins et la réadaptation des personnes handicapées, des personnes atteintes de troubles mentaux et d'autres groupes vulnérables.
Cette approche vise à rapprocher les services de soins des bénéficiaires, à favoriser leur autonomie et leur inclusion sociale, tout en allégeant la charge pesant sur leurs familles.
Développer les services de réadaptation au niveau local
Dans la commune de Xuân Mai, un modèle de réadaptation, d'intervention précoce et d'accompagnement des personnes handicapées, fondé sur la mobilisation des familles et des communautés, est mis en œuvre depuis juillet 2026.
Selon Nghiêm Thi Hiên, directrice du centre de santé communal, la localité compte environ 1.742 personnes handicapées et vulnérables. Auparavant, les personnels de santé se rendaient principalement à leur domicile, tandis que de nombreuses personnes alitées depuis des années n'avaient jamais eu accès à des services de réadaptation.
Depuis le lancement de ce modèle, les habitants peuvent désormais conduire leurs proches au centre de santé local pour bénéficier de consultations, d'exercices de rééducation, d'acupuncture, d'acupression et de soins de physiothérapie. En près de quatre mois, plus de 500 personnes ont ainsi bénéficié d'examens et de dépistages, facilitant leur accès aux services de réadaptation à proximité de leur domicile.
Des résultats encourageants sont également enregistrés dans d'autres localités. Dans le quartier de Tây Mô, les autorités ont établi un partenariat professionnel avec l'Hôpital de réadaptation de Hanoï et constitué une équipe de bénévoles pour soutenir les personnes handicapées au sein de la communauté. Le recensement local fait état de 2.756 personnes handicapées, dont 296 ayant besoin de services de réadaptation.
Dans la commune de Phúc Thịnh, le centre de santé local a examiné 166 personnes en septembre et octobre 2026 et établi des dossiers de réadaptation pour 30 d'entre elles. Environ 80 % des personnes concernées ont enregistré des progrès positifs.
Pour les cas moins graves, les personnels médicaux proposent un accompagnement direct et des exercices de rééducation pendant environ une semaine, avant de fournir des vidéos permettant aux patients et à leurs familles de poursuivre les exercices à domicile. Les personnes dont l'état nécessite une prise en charge dépassant les capacités du centre sont orientées vers des établissements spécialisés.
Améliorer les soins et favoriser l'inclusion sociale
Parallèlement à la réadaptation des personnes handicapées, Hanoï accorde une attention particulière à l'amélioration des soins destinés aux personnes atteintes de troubles mentaux.
Au Centre n°1 de soins et de réadaptation des personnes atteintes de troubles mentaux de Hanoï, situé dans la commune de Quảng Oai, un modèle intégré de soins et de réadaptation est actuellement mis en œuvre auprès de plus de 800 patients.
Ce dispositif vise à standardiser les procédures d'accueil, de gestion, de soins et de réadaptation, tout en introduisant progressivement les technologies numériques dans le suivi des traitements, de la nutrition et de la sécurité alimentaire.
Le centre élabore également des supports pédagogiques et des vidéos explicatives destinés aux familles, afin de leur fournir les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre soin des patients après leur retour à domicile. Cette démarche contribue à renforcer les liens entre les établissements spécialisés, les familles et les communautés, favorisant ainsi la continuité des soins et la réinsertion sociale.
Toutefois, le rapprochement des services de soins des bénéficiaires ne constitue qu'une première étape. Pour garantir des résultats durables, il est nécessaire de disposer de ressources financières suffisantes, de renforcer les compétences des personnels médicaux, de moderniser les équipements et d'assurer un suivi régulier des patients à domicile.
Selon Dinh Hong Phong, directeur adjoint du Département municipal de la santé, les personnes handicapées, les personnes âgées et les autres groupes vulnérables doivent bénéficier de soins continus, d'interventions précoces et d'un accompagnement global au sein de leur communauté. Cela nécessite une coordination renforcée entre les hôpitaux, les structures de santé de proximité et les acteurs locaux, ainsi qu'une amélioration constante des compétences professionnelles et du suivi sanitaire de la population.
Vers une protection sociale plus complète et plus accessible
Cette orientation s'inscrit dans les objectifs de perfectionnement du système de protection sociale de la capitale. Selon le Plan n° 418/KH-UBND du 26 octobre 2026, Hanoï vise, d'ici 2030, à établir un dossier numérique de protection sociale pour 100 % des personnes vulnérables, couvrant l'ensemble de leur parcours de vie et connecté à la base de données nationale sur la population.
En rapprochant les services de soins des habitants, en renforçant les capacités des familles et en mobilisant les ressources communautaires, Hanoï entend faire évoluer son système de protection sociale vers un modèle plus accessible, continu et global. L'objectif est non seulement de répondre aux besoins immédiats des personnes vulnérables, mais aussi de leur offrir un soutien durable pour améliorer leur qualité de vie, renforcer leur autonomie et favoriser leur inclusion dans la société.- VNA
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