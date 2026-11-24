Hanoï (VNA) - Vingt entreprises et dirigeantes exemplaires ont été récompensées le 23 novembre à Hanoï lors de la cérémonie des UN Women WEPs Awards 2026, en reconnaissance de leurs initiatives en faveur de l’égalité des sexes dans le monde du travail, sur les marchés et au sein des communautés.

Organisée par ONU Femmes en collaboration avec le Conseil des femmes entrepreneures du Vietnam (VWEC), relevant de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), la cérémonie s’est déroulée dans le cadre du forum d’affaires intitulé « L’égalité, source de prospérité : les entreprises créent des valeurs durables ».

Cette initiative s’inscrit dans le projet « WE RISE Together », financé par le gouvernement australien dans le cadre du Partenariat Mékong-Australie et mis en œuvre par ONU Femmes en coopération avec le VWEC. L’événement a également reçu le soutien de l'Imex Pan Pacific Group (IPPG) et du Fonds pour la stature vietnamienne.

Réunissant plus de 100 représentants d’organismes publics, de ministères et du monde des affaires, le forum a porté sur les moyens de traduire les engagements en faveur de l’égalité des sexes en actions concrètes. Les initiatives récompensées couvrent six grandes catégories : l’engagement des dirigeants en faveur de l’égalité des sexes, l’égalité sur le lieu de travail et sur les marchés, la participation communautaire et les partenariats, les achats inclusifs, ainsi que l’utilisation des technologies et de l’intelligence artificielle (IA) au service de l’égalité des sexes. Les distinctions mettent également en valeur les efforts des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que la transparence et la publication de rapports.

Lors de l’ouverture du forum, Hoang Quang Phong, vice-président de la VCCI, a souligné que les Principes d’autonomisation des femmes (WEPs) avaient amené de nombreuses entreprises à considérer l’égalité des sexes non plus seulement comme une responsabilité sociale, mais aussi comme une composante de leur stratégie commerciale. Il a appelé les entreprises à développer des modèles de bonnes pratiques mesurables et reproductibles, afin de faire de l’égalité des sexes un facteur de compétitivité.

De son côté, Caroline T. Nyamayemombe, représentante en chef d’ONU Femmes au Vietnam, a estimé que l’intégration de l’égalité des sexes dans les stratégies d’entreprise, soutenue par l’engagement des dirigeants, des mécanismes adaptés, des investissements et des dispositifs de responsabilisation, permettait d’attirer les talents, d’améliorer la gouvernance, de conquérir de nouveaux marchés et de consolider les chaînes d’approvisionnement.

À ce jour, 296 entreprises au Vietnam et 13 561 dans le monde ont pris l’engagement d'appliquer les WEPs. Parmi les entreprises et personnalités distinguées en 2026 figurent notamment la Compagnie générale de l’aviation du Vietnam (Vietnam Airlines), la Banque commerciale par actions pour l’investissement et le développement du Vietnam (BIDV), Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen, Traphaco, Masan High-Tech Materials, Vietnam Food et la société de production et d’exportation de cannelle et d’anis du Vietnam.

Selon le comité d’organisation, les entreprises et initiatives lauréates au niveau national seront également

prises en candidates

pour les WEPs Awards Asie-Pacifique 2026, dont les résultats devraient être annoncés lors d’une cérémonie en ligne le 1er décembre. Cette distinction offrira aux modèles de bonnes pratiques vietnamiens une visibilité accrue dans la région. -VNA