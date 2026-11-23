Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a assisté le 23 novembre à Hanoï à une cérémonie de remise des décisions de départ à la retraite à des responsables du Parti et de l’État, avec effet au 1er décembre 2026.

À cette occasion, le dirigeant To Lam a remis les décisions à six anciens membres du Bureau politique et du Secrétariat du Parti, dont l’ancien président de la République Luong Cuong et l’ancien Premier ministre Pham Minh Chinh, ainsi qu’à neuf anciens membres du Comité central du Parti ayant occupé des fonctions dirigeantes au gouvernement et à l’Assemblée nationale.

Le Premier ministre Le Minh Hung et le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, ont respectivement remis les décisions à 15 et 17 anciens membres du Comité central du Parti.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, ils ont également décerné, avec le dirigeant To Lam, les Ordres de l’Indépendance de première et de deuxième classe à 25 anciens membres du Comité central.

L’ancien Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa reconnaissance envers les dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, le peuple vietnamien, les amis internationaux ainsi que les organismes et collectivités qui l’avaient accompagné au cours de sa carrière. Il a affirmé sa volonté de continuer à contribuer au pays après son départ à la retraite et sa confiance dans la direction du Parti.

Dans son allocution, le dirigeant To Lam a salué les contributions des responsables partant à la retraite, soulignant que les acquis du pays étaient le fruit des efforts de plusieurs générations. Il a souhaité qu’ils continuent de suivre l’évolution du pays et de partager leurs expériences et propositions constructives.

Évoquant la situation nationale depuis le 14e Congrès du Parti, il a appelé à ne pas se satisfaire des premiers résultats ni à ignorer les insuffisances, mais à adopter des mesures adaptées pour obtenir des avancées concrètes. Il a réaffirmé la détermination des dirigeants du Parti et de l’État à mettre en œuvre la Résolution du 14e Congrès, à promouvoir un développement rapide et durable et à améliorer les conditions de vie de la population.

Enfin, il a assuré que les politiques et prestations destinées aux responsables retraités continueraient d’être pleinement appliquées, en reconnaissance de leurs années de service au pays. -VNA