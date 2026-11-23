Hanoï (VNA) – Le Centre de gestion et d’exploitation des transports publics de Hanoï a annoncé, le 23 novembre, que les transports publics (bus et métro) seraient gratuits le 24 novembre, à l’occasion de la Journée de la culture vietnamienne 2026. Cette mesure concerne l’ensemble des voyageurs empruntant les 129 lignes de bus subventionnées de la capitale, ainsi que les deux lignes de métro : la ligne 2A Cat Linh-Ha Đong et la ligne 3.1 Nhon-Cau Giay..



Le Comité populaire municipal a chargé les départements de la Culture, des Sports et du Tourisme, des Sciences et des Technologies, la Police municipale ainsi que les autorités des communes et quartiers, en fonction de leurs compétences respectives, de se coordonner avec le service de la Construction pour assurer une large diffusion des informations relatives à la durée, au périmètre et aux modalités de cette gratuité, afin que les habitants et les touristes puissent en bénéficier.



Les services concernés devront également coopérer pour garantir la sécurité, l’ordre public, la sécurité routière et l’ordre urbain aux arrêts et dans les stations de bus ainsi qu’aux abords des gares de métro.



Selon le Centre de gestion et d’exploitation des transports publics de Hanoï, cette initiative concrète témoigne de l’attention que les dirigeants du Parti et les autorités municipales portent aux conditions de vie de la population. Elle vise à faciliter les déplacements pendant cette journée fériée, notamment pour les visites, les achats et les loisirs. Elle contribue également à promouvoir l’image d’une capitale moderne, civilisée et respectueuse de l’environnement, tout en participant à la réduction des embouteillages. - VNA

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