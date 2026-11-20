Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa 2e session de la 16e législature, l’Assemblée nationale (AN) a approuvé le 20 novembre la loi révisée sur les accords internationaux avec 478 voix pour sur 481 députés ayant participé au vote. La loi révisée sur l’exercice de la démocratie à la base a également été adoptée avec 467 voix pour sur 469 députés.

Avant le vote, l’AN a entendu le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, présenter le rapport sur la prise en compte des avis des députés et les amendements apportés au projet de loi.

Le ministre a indiqué que le projet de loi excluait de son champ d’application les documents ayant la nature de contrats civils, économiques ou commerciaux, ainsi que les accords relatifs à l’aide publique au développement (APD) et aux investissements sous forme de partenariat public-privé (PPP), afin d’éviter les chevauchements juridiques.

Les critères d’identification des accords internationaux reposent sur leur nature et leur contenu, afin de les distinguer des contrats et des traités internationaux. Le texte exclut également toute disposition générale couvrant les documents mêlant engagements de coopération internationale et engagements de nature contractuelle ou relevant d’un traité international.

Les documents combinant des engagements de coopération internationale et des obligations de nature contractuelle ou conventionnelle devront faire l’objet d’une évaluation approfondie conformément aux législations concernées, afin de prévenir les risques de responsabilité juridique et d’indemnisation de l’État en cas de violation.

Le projet de loi précise les conditions de signature des accords internationaux par les comités populaires au niveau communal situées hors des zones frontalières et les zones spéciales, tout en renforçant les compétences de supervision des députés de l’AN et des Conseils populaires à tous les échelons.

Il encadre également la signature électronique de ces accords, dans le respect des exigences d’authenticité, d’intégrité, de cybersécurité et de protection des secrets d’État.

Le projet de loi précise les procédures de conclusion des accords internationaux au nom de l’AN et de ses organes, en cohérence avec la Loi sur l’organisation de l’AN. Il prévoit la consultation obligatoire des organismes compétents pour les questions de défense, de sécurité, d’incitations et de promotion de l’investissement, ainsi que la création de groupes de travail interministériels pour conseiller les organismes concernés sur les dossiers complexes ou sensibles. Une procédure simplifiée est également prévue lors des visites de délégations de haut niveau.

Composée de six chapitres et de 47 articles, cette loi entrera en vigueur le 1er mars 2027.

Présentant les amendements au projet de loi sur l’exercice de la démocratie à la base, le ministre de l’Intérieur, Nguyen Tien Hai, a indiqué que le texte renforçait les droits des citoyens et les responsabilités des autorités et des dirigeants.

Il ajoute les personnes âgées parmi les bénéficiaires du soutien de l’État, consacre le droit à la confidentialité des informations et précise les principes de traitement des violations. La participation citoyenne par voie numérique est définie comme une modalité complémentaire, sans exclure les formes traditionnelles ni les personnes n’ayant pas accès aux technologies. Le texte encadre également la protection et la conservation des données et des résultats.

Il renforce la responsabilité des dirigeants dans le traitement des propositions et la communication des résultats, précise les modalités de consultation des habitants et maintient à 10 % le seuil de ménages soutenant une initiative pour sa soumission à la communauté. Il clarifie aussi les responsabilités des autorités communales, les délais de traitement des propositions et le fonctionnement des comités d’inspection populaire et de supervision des investissements communautaires.

Dans les organismes et entreprises publics, le texte précise les responsabilités des dirigeants en matière de traitement des propositions du personnel et les modalités d’organisation des conférences des fonctionnaires et des travailleurs.

Composée de six chapitres et de 69 articles, la loi révisée entrera en vigueur le 1er mars 2027. -VNA