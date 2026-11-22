Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville a annoncé que, le 21 novembre, son équipe chargée de la recherche et de la collecte des restes de martyrs (équipe K74) avait poursuivi l’extension du périmètre des fouilles dans le secteur B du parc culturel Le Thi Rieng, dans le quartier de Hoa Hung. Après avoir excavé plus de 630 m³ de terre, les soldats ont découvert et recueilli les restes de 30 martyrs, dont un accompagné d’objets retrouvés sur place.



Au cours de la deuxième phase des opérations, menée du 15 octobre au 21 novembre 2026 dans le parc Le Thi Rieng, les cadres et soldats de l’équipe K74 ont ainsi exhumé et recueilli les restes de 360 martyrs, dont 76 accompagnés d’objets retrouvés avec les restes.



Sur l’ensemble des deux phases de recherche conduites dans ce parc du 23 juin au 21 novembre 2026, les forces compétentes ont exhumé et recueilli les restes de 1.091 martyrs, dont 383 accompagnés d’objets retrouvés avec les restes. Ce bilan comprend les restes de 1.058 martyrs retrouvés individuellement et de 33 autres découverts dans huit fosses communes.



Les restes des 731 martyrs exhumés lors de la première phase, du 23 juin au 14 octobre 2026, ont fait l’objet d’une cérémonie commémorative solennelle organisée par Hô Chi Minh-Ville, avant d’être inhumés au Cimetière des martyrs de Hô Chi Minh-Ville, conformément aux dispositions en vigueur.



Actuellement, après leur traitement et le prélèvement d’échantillons destinés à l’identification des martyrs, les restes nouvellement retrouvés sont conservés avec respect dans la Maison commémorative du parc Le Thi Rieng. Les officiers et soldats de l’équipe K74 y brûlent quotidiennement de l’encens, tandis que de nombreuses délégations des échelons central et local viennent régulièrement leur rendre hommage.



Ces derniers jours, les forces compétentes de Hô Chi Minh-Ville ont intensifié les inspections sur le terrain, les vérifications stratigraphiques et l’extension du périmètre des fouilles dans le parc Le Thi Rieng. En parallèle, elles poursuivent les prélèvements d’échantillons et la constitution d’une banque d’échantillons ADN afin de faciliter les analyses et l’identification des martyrs.



Selon le Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville, ces opérations sont menées avec un sens aigu des responsabilités et témoignent de la profonde reconnaissance envers les héros et les martyrs tombés pour la libération, l’édification et la défense de la Patrie. Elles visent à permettre à ces combattants de retrouver leur terre natale, leurs familles et leurs frères d’armes. -VNA