Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a travaillé, le 25 novembre après-midi, à Hanoï, avec le ministère de la Défense et des organismes centraux sur les orientations de développement de la théorie de la défense et de l’art militaire du Vietnam.

Il a souligné que la ligne de défense et de politique militaire constituait un ensemble de points de vue, d'orientations et de principes fondamentaux du Parti en matière de défense de la Patrie, de construction de la défense et des forces armées, ainsi que de préparation et de conduite des opérations de défense et militaires, afin de protéger fermement le pays à chaque étape de la révolution.

Il a affirmé que l'étude et le bilan de la pratique ainsi que le développement de la théorie de la défense et de la politique militaire, constituaient une nécessité objective. Ils doivent permettre d'adapter les orientations du Parti à l'évolution de la situation mondiale et régionale, ainsi qu'aux nouvelles exigences de l'édification et de la défense du Vietnam socialiste.

Dans un monde marqué par des mutations profondes, où opportunités et défis se conjuguent, et alors que le Vietnam met en œuvre des décisions stratégiques, de nouvelles exigences se posent pour la défense de la Patrie, notamment en matière de développement de la théorie de la défense nationale et de l'art militaire.

le dirigeant To Lam a rappelé que l'édification, la défense et le développement du pays constituaient une tradition millénaire du peuple vietnamien. Les précieuses expériences en la matière, transmises et enrichies de génération en génération, représentent un patrimoine inestimable pour la défense et le développement du pays.

Il a souligné que le développement de la théorie de la défense nationale, de la politique militaire, de l'art militaire et de la guerre populaire devait conjuguer héritage et créativité afin de répondre aux nouvelles exigences de la pratique. Son objectif ne se limite pas à enrichir les concepts et les approches, mais consiste surtout à renforcer les capacités d'anticipation, à prévenir les risques de guerre, à gérer efficacement les situations et à préserver durablement un environnement de paix et de stabilité propice au développement national. Les forces armées doivent jouer un rôle central dans la protection de la souveraineté et de l'intégrité territoriale ainsi que dans le développement du pays.

Après avoir écouté le rapport du ministère de la Défense sur ces orientations, les représentants des organismes centraux, des ministères et des secteurs ont discuté des pistes visant à compléter et à développer la théorie de la défense nationale, l'art militaire et la guerre populaire pour défendre la Patrie dans le nouveau contexte. - VNA