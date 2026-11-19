Hanoï (VNA) – L’éducation et la formation doivent prendre les devants afin de préparer les ressources humaines et les talents nécessaires au développement du pays dans la nouvelle période. C’est ce qu’a souligné le Premier ministre Le Minh Hung lors d’une rencontre avec des enseignants exemplaires de l’ensemble du pays pour 2026, tenue jeudi après-midi, 19 novembre, à Hanoï, à l’occasion du 44e anniversaire de la Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre 1982-2026).
La rencontre était coprésidée par le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Y ont également participé des dirigeants du Parti et de l’État, des représentants des ministères et organismes concernés, ainsi que 70 enseignants exemplaires de 2026 et 31 enseignants membres de l’Assemblée nationale.
Dans son discours, le Premier ministre a souligné que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement, avec l’ambition de bâtir un pays pacifique, indépendant, démocratique, riche, puissant, prospère, civilisé et heureux. Dans cette perspective, l’éducation et la formation jouent un rôle essentiel : elles ne se limitent pas à transmettre des connaissances, mais contribuent également à développer le potentiel humain, à former des talents et à créer les fondements d’un développement durable.
Le chef du gouvernement a affirmé que la Résolution n° 71 du Bureau politique sur les percées dans le développement de l’éducation et de la formation témoignait de la vision stratégique, de la pensée novatrice et de la forte détermination politique du Parti et de l’État. Elle réaffirme que l’éducation et la formation constituent une priorité nationale de premier rang et déterminent l’avenir de la nation. Il est donc nécessaire d’impulser une transformation profonde afin de bâtir un système éducatif global, moderne, de qualité, équitable et ouvert à l’intégration internationale.
Selon le Premier ministre, l’éducation ne doit pas seulement transmettre des connaissances, mais aussi développer chez les apprenants l’autonomie de pensée, la créativité, la capacité à résoudre des problèmes, à coopérer et à s’adapter aux changements. Les élèves et les étudiants doivent acquérir des compétences numériques, une culture technologique, des compétences en langues étrangères ainsi que le goût de l’apprentissage tout au long de la vie. Parallèlement, l’éducation doit contribuer à cultiver leur éthique, leur personnalité, leur connaissance de l’histoire et de la culture nationales, leur patriotisme et leur aspiration à contribuer au développement du pays.
Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de maintenir fermement le principe consistant à placer l’apprenant au centre, l’établissement scolaire au cœur du système et les enseignants au rôle moteur. Il convient de créer les conditions permettant à chaque élève de développer ses capacités et ses aptitudes, tout en luttant contre la course aux résultats et en réduisant la pression scolaire. L’éducation doit former des générations dotées non seulement de connaissances et de compétences, mais aussi de compassion, d’honnêteté et du sens des responsabilités, animées par le patriotisme et le désir de servir la Patrie et le peuple.
Pour concrétiser ces objectifs, le chef du gouvernement a demandé d’accélérer le renouvellement, la modernisation et l’amélioration de la qualité de l’éducation à tous les niveaux. Il a notamment souligné la nécessité de développer l’éducation préscolaire et générale, d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle dans une orientation moderne et concrète, en adéquation avec les exigences du développement national. Il a également appelé à intensifier l’application des sciences et technologies, de l’intelligence artificielle et la transformation numérique, ainsi qu’à renouveler les programmes et les méthodes pédagogiques afin de mieux développer les qualités et les compétences des apprenants.
Une autre priorité consiste à renforcer les liens entre les établissements d’enseignement, les organismes de recherche et les entreprises, ainsi qu’entre la formation, la recherche scientifique, l’innovation et les activités de production et commerciales. L’objectif est de mieux adapter les ressources humaines aux besoins réels de l’économie. Parallèlement, il faut garantir à tous les citoyens, quels que soient leur région, leur âge ou leur situation, un accès à une éducation de qualité, en particulier dans les régions montagneuses, reculées, frontalières, insulaires et celles peuplées de minorités ethniques.
Évoquant les résultats obtenus par le secteur éducatif ces dernières années, le Premier ministre a salué la contribution essentielle des enseignants au renouvellement fondamental et global de l’éducation et de la formation. Après un an de mise en œuvre de la Résolution n° 71 du Bureau politique, de nombreuses orientations novatrices ont progressivement été institutionnalisées et mises en pratique. La Loi sur les enseignants, ainsi que les nouvelles politiques relatives aux frais de scolarité, aux manuels scolaires et aux conditions de travail des enseignants, témoignent de l’attention accordée par le Parti, l’État et l’ensemble de la société à la noble mission éducative.
Le Premier ministre a également indiqué que les écoles publiques à internat proposant plusieurs niveaux d’enseignement dans les communes frontalières terrestres, relevant de la première phase du programme, étaient déjà entrées en activité, offrant de meilleures conditions d’apprentissage aux élèves des régions défavorisées. Le gouvernement dirige actuellement les ministères, secteurs et collectivités locales afin d’accélérer la construction des établissements prévus dans la deuxième phase. Il s’efforce également de mettre en place la gratuité des manuels scolaires à partir de l’année scolaire 2028-2029, soit un an plus tôt que prévu dans la résolution du Bureau politique.
À cette occasion, le Premier ministre a exprimé sa profonde reconnaissance et rendu hommage aux contributions de plus de 1,4 million d’enseignants à travers le pays. Il a particulièrement salué ceux qui, surmontant de nombreuses difficultés et parfois éloignés de leurs familles, ont apporté le savoir aux élèves des régions montagneuses, reculées, frontalières et insulaires. Il a également souligné leurs efforts pour renouveler les méthodes pédagogiques, appliquer les technologies de l’information et faire preuve de créativité dans l’organisation des activités éducatives.
Le Premier ministre a souhaité que les enseignants continuent de préserver leur passion pour leur métier, leur éthique professionnelle, leur sens des responsabilités et leur dévouement, tout en améliorant constamment leurs compétences. Ils doivent être de véritables modèles de savoir, de caractère et d’humanité pour les générations d’élèves.
Réaffirmant que la noblesse du métier d’enseignant réside avant tout dans l’épanouissement des générations d’élèves, dans les rêves auxquels il donne des ailes et dans les contributions qu’ils apporteront à l’avenir du pays, le Premier ministre Le Minh Hung s’est dit convaincu que les enseignants continueront de faire vivre les belles traditions de leur profession et de contribuer à l’édification d’un système éducatif vietnamien moderne, équitable et de qualité, au service d’un Vietnam puissant et prospère.- VNA
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