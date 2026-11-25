Hanoï (VNA) - Le Vietnam attache toujours une grande importance à ses relations avec l'Allemagne et salue la contribution du Land de Hesse au partenariat stratégique Vietnam-Allemagne, a affirmé la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, en recevant le ministre des Finances du Land allemand de Hesse, Alexander Lorz, le 25 novembre à Hanoï.

La responsable vietnamienne s'est félicitée des résultats des séances de travail entre son hôte et le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation et de la Formation ainsi que la Banque d'État du Vietnam.

Lors de son entretien au ministère des Finances, le 23 novembre, Alexander Lorz a notamment partagé l'expérience de Francfort en matière de développement d'un centre financier, tandis qu'au ministère de l'Éducation et de la Formation, il a proposé que l'Université vietnamo-allemande collabore avec des établissements de Francfort pour former des ressources humaines dans le secteur financier.

Le Vietnam et le Land de Hesse ont activement promu leur coopération dans de nombreux domaines, en particulier le commerce, l'investissement, la finance, l'éducation et la formation. La vice-ministre des Affaires étrangères a remercié les autorités du Land pour l'attention et les conditions favorables accordées à la communauté vietnamienne en Hesse et salué l'accompagnement constant du Land dans l'édification et le développement de l'Université vietnamo-allemande, qualifiée de projet phare de la relation bilatérale.

Pour sa part, le ministre Alexander Lorz s'est dit impressionné par la beauté du Vietnam, par ses habitants et par les acquis du développement socio-économique du Vietnam. Il a réaffirmé son souhait d'élargir la coopération multiforme entre le Land de Hesse et le Vietnam, tout en soulignant les contributions importantes de la communauté vietnamienne au développement socio-économique de la Hesse, et de l'Allemagne en général.

S'agissant des orientations futures, les deux parties ont convenu de continuer à stimuler leur coopération dans les domaines politique, diplomatique, commercial, financier et des investissements, en mettant l'accent sur le partage d'expériences relatives aux marchés financiers et sur la collaboration pour développer le Centre financier international du Vietnam, implanté à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang.

En matière d'éducation et de formation, les deux interlocuteurs ont insisté sur l'importance d'accroître l'efficacité des activités de l'Université vietnamo-allemande et de déployer des programmes de formation professionnelle selon le modèle allemand de formation duale. Attachées au rôle de passerelle de la communauté vietnamienne en Hesse et dans d'autres localités d'Allemagne pour rapprocher les deux peuples, les deux parties ont également convenu de promouvoir les échanges culturels et l'organisation d'activités artistiques dans chaque pays.

Enfin, les deux parties se sont accordées sur la nécessité de maintenir la sécurité, la sûreté ainsi que la liberté de navigation maritime et aérienne, et de garantir la fluidité des échanges commerciaux sur les routes maritimes internationales, sur la base du respect de la Charte des Nations unies et du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. -VNA