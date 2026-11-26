Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé, le 26 novembre au siège du gouvernement, la première réunion du Comité de pilotage chargé d’élaborer un projet de résolution destiné à remplacer la Résolution n° 39-NQ/TW du Bureau politique, datée du 15 janvier 2019, sur l’amélioration de la gestion, de l’exploitation, de l’utilisation et de la valorisation des ressources de l’économie.



Soulignant l’importance particulière de ce projet, le chef du gouvernement a appelé les membres du Comité de pilotage, de l’équipe de rédaction et des services d’appui à travailler avec diligence et responsabilité afin de soumettre rapidement au Bureau politique un projet de résolution proposant des mesures pour mobiliser et utiliser efficacement toutes les ressources de l’économie, au service d’une croissance à deux chiffres et du renouvellement du modèle de développement national.



Selon le Premier ministre, pour assurer une croissance rapide et durable, le Vietnam ne peut plus s’appuyer uniquement sur les moteurs traditionnels. Il doit résolument renouveler son modèle de développement en misant sur les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’amélioration de la gouvernance et de la gestion, ainsi que sur la productivité du travail et la compétitivité de l’économie.



Malgré les résultats positifs obtenus, de nombreuses ressources restent insuffisamment mobilisées ou exploitées, voire bloquées ou gaspillées.

Panorama de la réunion. Photo: VNA

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de recenser clairement les ressources dont dispose le pays pour son développement et de les évaluer de manière exhaustive, objective et conforme aux réalités, sans doublons ni omissions. Pour chaque type de ressources, les organismes responsables et ceux chargés de les accompagner devront être clairement désignés.



Les orientations, objectifs et mesures proposés devront s’appuyer sur l’évaluation de la situation actuelle, les obstacles identifiés et les exigences de la nouvelle phase de développement. Ils devront notamment suivre les orientations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en passant résolument d’une logique de « mobilisation des ressources » à celle de « gouvernance des ressources nationales ».



Le Premier ministre a demandé aux organismes concernés d’identifier précisément les obstacles à lever, les ressources immédiatement mobilisables et celles dont il faut libérer le potentiel. Il a également appelé à définir des mesures, des plans et des calendriers pour mobiliser, répartir et utiliser efficacement les ressources traditionnelles, tout en accédant à de nouvelles ressources.



Il a enfin souligné la nécessité de fixer des indicateurs quantitatifs lorsque cela est possible et d’allouer les ressources en fonction de leur efficacité, de leur productivité, de leurs effets d’entraînement et des résultats obtenus, afin de renouveler le modèle de développement national, d’assurer une croissance rapide et durable et de renforcer la productivité et la compétitivité de l’économie. – VNA