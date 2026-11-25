Hanoi (VNA) – Le Vietnam joue un rôle moteur dans la coopération sous-régionale du Mékong en traduisant ses engagements diplomatiques en projets concrets, notamment dans l’économie, le commerce, les infrastructures et le développement durable, a souligné Uch Leang, directeur par intérim à l’Académie royale du Cambodge.

Cette déclaration intervient à l’approche des 12e Sommet du CLMV (Cambodge, Laos, Myanmar, Vietnam) et 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady - Chao Phraya - Mékong (ACMECS), prévus les 27 et 28 novembre au Vietnam.

Face aux rivalités stratégiques entre grandes puissances, au changement climatique, à la sécurité hydrique, à la transition numérique et à la refonte des chaînes d’approvisionnement mondiales, le rôle de moteur et de trait d’union du Vietnam gagne en importance, a déclaré Uch Leang à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Phnom Penh.

Dans le cadre de la coopération CLMV, le Vietnam se distingue particulièrement par ses initiatives visant à institutionnaliser les échanges et à réduire les écarts de développement entre les pays membres, a-t-il souligné.

À l’origine en 2010 de la réunion des ministres de l’Économie du CLMV, Hanoi a renforcé la coordination régionale dans les domaines du commerce, de l’investissement, des douanes, de l’agriculture et du tourisme, tout en soutenant la formation par l’octroi annuel de 20 bourses à des étudiants du Cambodge, du Laos et du Myanmar.

Parallèlement, le Vietnam s’emploie au sein de l’ACMECS à stimuler l’intégration économique, le développement des corridors économiques et la connectivité transfrontalière.

Lors du 10e Sommet de l’ACMECS le 7 novembre 2024, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a proposé six grandes orientations pour relancer la coopération sous-régionale, tout en annonçant une contribution de 10 millions de dollars du Vietnam au fonds de développement de l’organisation.

Selon Uch Leang, le Vietnam dispose, grâce à ses infrastructures portuaires, son réseau de transport et ses pôles économiques, d’atouts clés pour relier le Cambodge et le Laos aux marchés internationaux, favorisant ainsi l’essor des échanges commerciaux, la baisse des coûts logistiques, l’attraction des investissements et une meilleure intégration dans les chaînes d’approvisionnement régionales.

Par ailleurs, le Vietnam est en mesure de favoriser la coordination entre les mécanismes régionaux — CLMV, ACMECS, sous-région du Mékong (GMS) et Coopération Mékong-Japon — afin d’éviter les doublons et d’optimiser l’utilisation des ressources.

La coopération sous-régionale reste toutefois confrontée aux écarts de développement, au manque de synchronisation des infrastructures et de la logistique, aux barrières commerciales, au changement climatique, à la dégradation des ressources hydriques du Mékong ainsi qu’à la criminalité transnationale.

L’expert cambodgien a exhorté le Vietnam à poursuivre le renforcement de la connectivité dans les transports, la logistique, les chaînes de valeur agricoles et l’énergie, tout en intensifiant la coopération sur l’environnement, les ressources en eau, le capital humain et la transition numérique.

Il a également formé le vœu que le Vietnam maintienne son rôle de trait d’union et de coordinateur afin de traduire ces engagements en actes concrets, au service d’une sous-région du Mékong plus intégrée, équilibrée et durable. – VNA