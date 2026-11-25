Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam du 23 au 27 novembre, une délégation de haut niveau de Saint-Pétersbourg, conduite par le gouverneur Alexandre Dmitrievitch Beglov, s'est entretenue le 25 novembre à Hanoï avec les dirigeants de la capitale de Hanoï, aboutissant à la signature d'un accord de coopération sur le métro urbain.

Les deux parties ont défini plusieurs axes de coopération future, dont le développement du réseau de transport ferroviaire urbain, le transfert de technologies, la formation des ressources humaines et l'intensification des échanges culturels et éducatifs ont été identifiés comme prioritaires.

Le 25 novembre, la délégation a eu une visite de courtoisie avec le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, Tran Duc Thang. Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les moyens de dynamiser la coopération dans leurs secteurs porteurs, en particulier la planification, la construction, la gestion et l'exploitation du métro urbain, tout en élargissant les échanges dans les sciences et technologies, la santé, l'éducation et la culture.

Le gouverneur Alexander Dmitrievich Beglov a affirmé sa volonté d'orienter le partenariat entre les deux métropoles vers des résultats concrets et efficaces. Le développement du réseau métropolitain constitue le pilier de ce partenariat pragmatique. Évoquant les similitudes géologiques entre les rives de la Neva et celles du fleuve Rouge, Saint-Pétersbourg a proposé un projet pilote d'assistance technique pour la conception, l'expertise et la construction d'un tronçon de métro à Hanoï, tandis que le dirigeant hanoïen a encouragé les entreprises russes à investir et à partager leur savoir-faire, de la planification jusqu'à l'exploitation.

Au-delà des transports, les deux villes possèdent un potentiel de coopération dans la construction navale, les hautes technologies, la pharmacie, l’industrie alimentaire, la logistique, l'intelligence artificielle appliquée à la gestion urbaine, les énergies propres et la santé.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï a proposé que les deux villes renforcent leur coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l'éducation, de la formation et du développement des ressources humaines de qualité, notamment le renforcement de la connexion entre les établissements d'enseignement et l’étude des modèles de formation bilingues entre les lycées de Hanoï et de Saint-Pétersbourg.

Hanoï invite les entreprises de Saint-Pétersbourg à explorer les opportunités d'investissement dans ses secteurs d'excellence, tels que la production pharmaceutique, les équipements médicaux et la construction d'usines et de centres de recherche dans les zones industrielles de la capitale, a-t-il ajouté.

Lors de l’entretien avec le président du Comité populaire municipal de Hanoï, Vu Dai Thang, les deux parties ont discuté et convenu de nombreuses orientations de coopération future dans des domaines importants.

À ce titre, la signature d'un accord de coopération sur le métro urbain constitue un résultat majeur de la visite, posant les bases d'une feuille de route centrée sur le conseil technique, le transfert de technologies, la conception, la fabrication et la formation des ressources humaines. Les deux parties envisagent notamment d'étudier un mécanisme pilote mobilisant leurs ingénieurs pour construire un tronçon de ligne souterraine, tout en valorisant l'expertise industrielle russe de la planification jusqu'à l'exploitation.

La collaboration bilatérale entend également s'intensifier dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Hanoï souhaite établir des liens directs entre les établissements médicaux des deux métropoles, particulièrement dans le domaine de l'oncologie, et renforcer le perfectionnement professionnel des médecins et du personnel soignant.

Sur le plan éducatif, la capitale vietnamienne a proposé le jumelage du collège Trung Vuong avec l'école n° 488 de Saint-Pétersbourg, ainsi qu'un partenariat accru avec l’Université pédagogique d'État russe pour l'enseignement de la langue russe à Hanoï, de la langue vietnamienne à Saint-Pétersbourg et la coopération technologique.

Les deux villes ont aussi convenu d'encourager la participation d'élèves et d'étudiants au Forum de la jeunesse Russie - Vietnam de 2027.

Sur le volet culturel, les deux parties multiplieront l'organisation alternée de journées et de semaines culturelles, d'expositions thématiques et d'échanges entre musées et théâtres, tout en rehaussant la qualité du Forum populaire Vietnam-Russie.

Vu Dai Thang a salué l'exemption de visa accordée depuis octobre 2026 par la Russie aux citoyens vietnamiens titulaires d'un passeport ordinaire, y voyant un levier décisif pour les échanges humains et le tourisme.

Tout en remerciant Saint-Pétersbourg pour l'embellissement du monument dédié au Président Hô Chi Minh, il a accueilli favorablement la proposition de baptiser une rue de Hanoï du nom de « Leningrad - Saint-Pétersbourg », soulignant la valeur historique de cette ville héroïque où le Président Hô Chi Minh s'est rendu à deux reprises, avant de soumettre le projet aux autorités compétentes.

En marge de ces travaux, la capitale vietnamienne a décerné au gouverneur Alexandre Dmitrievitch Beglov le titre de “Citoyen d'honneur de la capitale” pour honorer ses contributions à la promotion de l’amitié et de la coopération entre les deux villes.

Lors de son séjour, la délégation russe s'est rendue hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée, puis visité le Palais présidentiel, et déposé une gerbe de fleurs au monument aux héros morts au quartier de Ba Dinh. -VNA