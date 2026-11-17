Shenzhen (VNA) – À l’occasion de sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026 à Shenzhen, en Chine, le vice-Premier ministre permanent vietnamien, Pham Gia Tuc, a rencontré le 17 novembre le vice-Premier ministre russe, Dmitry Chernyshenko. Les deux dirigeants coprésident la Commission intergouvernementale Vietnam-Russie.



Lors de leur rencontre, le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc a remercié son homologue russe pour son engagement constant en faveur des relations bilatérales, notamment pour sa contribution importante au succès de la visite d’État en Russie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en septembre dernier. Il a également félicité la Russie pour ses réalisations en matière de développement socio-économique.



Réaffirmant l’importance que le Vietnam accorde à son partenariat stratégique global avec la Russie, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a souligné que le gouvernement vietnamien demandait régulièrement aux ministères, aux organismes compétents et aux autorités locales de mettre en œuvre efficacement les accords conclus au plus haut niveau.



Le Vietnam s’attache à promouvoir une coopération concrète dans tous les domaines et reste prêt à travailler avec la Russie pour faciliter la réalisation de projets viables et mutuellement bénéfiques et lever rapidement les difficultés rencontrées par les entreprises des deux pays, a-t-il déclaré.



De son côté, Dmitry Chernyshenko a félicité le Vietnam pour ses importantes réalisations socio-économiques et pour son rôle de pays hôte de l’Année de l’APEC 2027. Il s’est dit convaincu que, grâce à l’amitié traditionnelle et aux résultats de la récente visite d’État du dirigeant vietnamien To Lam, le partenariat stratégique global Vietnam-Russie continuerait de se renforcer et de produire des résultats concrets.



Il a proposé de coordonner étroitement la mise en œuvre de projets de coopération stratégiques et à long terme et a réaffirmé la volonté de la Russie de travailler avec le Vietnam pour concrétiser les accords de haut niveau et faciliter le développement de la coopération et des investissements entre les entreprises des deux pays.



Les deux responsables se sont félicités du développement de la coopération économique, commerciale et touristique, notamment de l’arrivée de 1,2 million de touristes russes au Vietnam au cours des dix premiers mois de l’année. Ils ont également salué la décision de la Russie d’exempter les citoyens vietnamiens de visa depuis octobre, une mesure destinée à favoriser le tourisme et les échanges entre les peuples.



Enfin, les deux parties ont convenu de demander aux ministères et organismes concernés de coordonner leurs efforts pour bien préparer la prochaine 26e réunion de la Commission intergouvernementale Vietnam-Russie, afin de renforcer l’efficacité de leur partenariat stratégique global.



En sa qualité de président du Comité national pour l’APEC 2027, Pham Gia Tuc a également souhaité que la Russie soutienne le Vietnam dans l’organisation de l’Année de l’APEC 2027. – VNA