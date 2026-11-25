Moscou (VNA) – Le Forum municipal international 2026 (International Municipal Forum), placé sous le thème « Transformation urbaine durable : répondre aux défis mondiaux » (Sustainable Urban Transformation: Responding to Global Challenges), s’est tenu les 23 et 24 novembre au Centre national « Russia », à Moscou. Une délégation de Hanoï, conduite par Phung Thi Hong Ha, présidente du Conseil populaire municipal, a participé aux principales activités de cette rencontre internationale.



Les discussions ont porté, entre autres, sur les jumeaux numériques appliqués à la gestion urbaine, l’économie du patrimoine, les partenariats public-privé pour rendre les villes plus agréables à vivre, la diplomatie des villes et le développement de mégapoles vertes au sein des BRICS.



L’un des temps forts du forum a été la session thématique de la Douma de la ville de Moscou, tenue dans la matinée du 24 novembre sur la coopération interparlementaire et le développement durable des villes et des régions.



Intervenant sur la coopération interparlementaire en matière de gouvernance intelligente, de développement durable et de rapprochement entre les populations de Hanoï et de Moscou, Phung Thi Hong Ha a souligné l’amitié traditionnelle vietnamo-russe et les liens de coopération étroits et de confiance établis entre les deux capitales depuis 1998.



S’appuyant sur la mise en œuvre de la Planification de la capitale et les mécanismes spécifiques prévus par la Loi sur la capitale de 2026, elle a proposé trois axes prioritaires pour approfondir la coopération entre le Conseil populaire de Hanoï et la Douma de Moscou.



Le premier concerne le partage d’expériences en matière d’amélioration du cadre institutionnel, de gouvernance urbaine intelligente et de transformation numérique. Il englobe notamment la décentralisation, la délégation de pouvoirs, la gestion budgétaire et le contrôle de la mise en œuvre des politiques, ainsi que le recours aux technologies numériques, à l’intelligence artificielle (IA) et aux mégadonnées pour mettre en place une gouvernance moderne centrée sur les citoyens.



Le deuxième axe porte sur le développement urbain vert et durable. Hanoï entend notamment s’inspirer de l’expérience de Moscou dans le développement des transports publics, en particulier du réseau ferroviaire urbain en lien avec la réorganisation de l’espace urbain, mais aussi dans l’extension des espaces verts, le recours aux énergies propres, la réduction des émissions et la préservation du patrimoine culturel et historique.



Le troisième vise à intensifier les échanges culturels, éducatifs et humains. Il s’agit notamment de s’appuyer sur les acquis des « Journées de la culture de Hanoï à Moscou », organisées en mai 2026, de favoriser les liens entre les établissements de formation et de recherche ainsi qu’entre les jeunes des deux villes, et de valoriser le rôle de pont d’amitié joué par les communautés vietnamienne à Moscou et russe à Hanoï.



En tant que capitale d’un pays partenaire des BRICS, Hanoï s’est déclarée prête à participer activement au Mouvement parlementaire des capitales des BRICS, à partager ses expériences et à promouvoir, en coordination avec Moscou, des initiatives concrètes de coopération en faveur du développement urbain durable.



S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Phung Thi Hong Ha a enfin souligné le souhait de Hanoï de partager avec les capitales des expériences pratiques en matière d’élaboration de mécanismes et de politiques de décentralisation et de délégation de pouvoirs, de mobilisation des capitaux, d’allocation des ressources et de contrôle de la mise en œuvre des politiques. Elle a également appelé à renforcer l’utilisation des technologies numériques et l’obligation de rendre compte des autorités, afin de bâtir une gouvernance urbaine moderne, transparente, efficace et centrée sur les citoyens. – VNA