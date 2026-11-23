Hai Phong (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung et la délégation de députés de Hai Phong ont rencontré, lundi matin 23 novembre, les électeurs de la ville dans le cadre d’une conférence hybride, retransmise en ligne dans 114 communes, quartiers et zones spéciales, afin de leur présenter le bilan de la deuxième session de la 16e législature de l’Assemblée nationale.

Saluant les résultats économiques et les réformes engagées en 2026, les électeurs de Hai Phong ont formulé plusieurs propositions visant à libérer le potentiel de développement de la ville après la fusion territoriale. Ils ont notamment préconisé de mieux orienter l’épargne de la population vers des investissements sûrs, de renforcer la maîtrise des langues étrangères, en particulier de l’anglais, chez les jeunes et les actifs, et de mettre en place des mécanismes spécifiques dans les domaines de la finance, du budget, de l’immobilier et de la planification des infrastructures portuaires et logistiques. Ils ont également plaidé en faveur d'un soutien accru à la transition vers une agriculture de haute qualité et d'une accélération de la construction de logements sociaux.

De son côté, le chef du gouvernement a annoncé qu’au terme de 27 jours de travaux intensifs, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs lois structurantes touchant notamment à la sécurité des données, à la propriété intellectuelle, au foncier, à l’immobilier, au logement, au développement des PME, au budget d’État, à l’investissement, ainsi qu’une résolution fixant pour 2027 une croissance élevée associée à la stabilité macroéconomique et au contrôle de l’inflation.

Il a rappelé que la conduite résolue et flexible des politiques publiques avait permis de stabiliser la valeur monétaire et de maîtriser l’inflation face aux turbulences internationales, tout en accordant sur dix mois plus de 366 000 milliards de dôngs (14,2 milliards de dollars) d’allègements et de reports fiscaux et fonciers pour soutenir la production des habitants et des entreprises.

Le Premier ministre Le Minh Hung (au milieu, première ligne) participe à la rencontre avec des électeurs de Hai Phong. Photo: VNA

Sur les neuf premiers mois de 2026, l’économie nationale a enregistré une croissance de 9,01 %, attiré près de 55 milliards de dollars d’investissements directs étrangers et franchi, pour la première fois, le seuil des 1 000 milliards de dollars d’échanges commerciaux. Les recettes budgétaires ont dépassé 2,4 millions de milliards de dôngs, en hausse de 11 % sur un an. Parallèlement, les efforts se sont poursuivis en faveur du développement des soins de santé de proximité, de la gratuité scolaire et de la construction d’internats dans les zones frontalières et défavorisées.

La défense et la sécurité nationales ainsi que les activités diplomatiques ont également été assurées. Le rayonnement et le prestige internationaux du Vietnam se sont considérablement renforcés, tandis que la confiance stratégique avec de nombreux partenaires s’est consolidée, contribuant à préserver un environnement pacifique et stable propice au développement du pays.

Qualifiant l’année 2027 de charnière pour l’ensemble du mandat, le chef du gouvernement Le Minh Hung a affirmé que l’exécutif mobiliserait toutes les ressources disponibles afin d’atteindre une croissance à deux chiffres, en s’appuyant sur l’investissement public ciblé, l’émission des obligations, l’attraction des investissements nationaux et étrangers, les marchés financiers et obligataires, l’actionnariatisation des entreprises publiques et les centres financiers internationaux. Le gouvernement accordera la priorité aux industries fondamentales, aux industries de soutien, à l’énergie, aux matériaux, à l’électronique, aux semi-conducteurs, à l’agriculture de pointe, à la logistique et à la transformation numérique, etc.

S’agissant de Hai Phong, le Premier ministre a appelé les autorités municipales à poursuivre leurs efforts pour atteindre, voire dépasser, les objectifs fixés en matière de croissance, d’exportations, de recettes budgétaires, d’investissement public et de développement des entreprises. Il a également insisté sur l’accélération de la réforme administrative, la levée rapide des obstacles, notamment pour les projets à fort impact, ainsi que sur l’avancement des chantiers prioritaires et des infrastructures interrégionales, portuaires, aéroportuaires et logistiques. Ces équipements doivent notamment renforcer les connexions entre les anciens territoires de Hai Phong et de Hai Duong.

Le chef du gouvernement a par ailleurs exhorté la ville à développer son tissu industriel en accroissant la valeur ajoutée domestique, à favoriser l’intégration des entreprises nationales dans les chaînes d’approvisionnement et à accompagner la transition des entreprises familiales. Enfin, il a souligné l’importance d’investir dans la culture, l’éducation, la santé ainsi que dans le logement social et les logements ouvriers, afin d’assurer un développement harmonieux et durable. -VNA