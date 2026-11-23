Moscou (VNA) – Une délégation de Hanoï, conduite par Phung Thi Hong Ha, présidente du Conseil populaire municipal, effectue une visite de travail en Russie à l’invitation des autorités parlementaires de Moscou.

Le 23 novembre, Phung Thi Hong Ha et Alexey Shaposhnikov, président de la Douma de Moscou, ont signé un protocole de coopération entre les organes représentatifs des deux capitales. Ce document prévoit des échanges plus réguliers et substantiels entre les deux parties dans les domaines de la gestion urbaine, de l’élaboration des politiques et de la supervision de l’application des lois.

À cette occasion, Phung Thi Hong Ha a également participé à la signature d’une déclaration d’adhésion au Mouvement parlementaire des capitales des pays BRICS, aux côtés de représentants de plusieurs capitales et collectivités locales étrangères.

Lors de la cérémonie, la présidente du Conseil populaire de Hanoï a souligné que ces deux documents marquaient une étape importante dans le renforcement de l’amitié traditionnelle entre Hanoï et Moscou, ainsi que du partenariat stratégique global Vietnam-Russie.

Elle a exprimé l’espoir qu’ils ouvriraient de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans la gouvernance urbaine intelligente et le développement durable.

Elle a exprimé le souhait que le Conseil populaire de Hanoï et la Douma de Moscou concrétisent rapidement leur coopération et que Hanoï participe activement aux activités du Mouvement parlementaire des capitales des pays BRICS, afin de renforcer les relations bilatérales et multilatérales.

De son côté, Alexey Shaposhnikov, à l’origine de l’initiative du Mouvement parlementaire des capitales des pays BRICS, a salué les relations d’amitié entre les deux capitales russe et vietnamienne.

Il s’est dit convaincu que les documents signés permettraient de renforcer la coopération concrète dans la gestion urbaine, la transformation numérique et le développement durable.

Créé en 2006 au niveau des ministres des Affaires étrangères, le groupe BRICS réunissait initialement quatre pays : le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine. Il compte aujourd’hui 11 membres et 10 pays partenaires, regroupés sous l’appellation BRICS+. Le Vietnam est officiellement devenu pays partenaire des BRICS en juin 2025. -VNA