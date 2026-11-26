Vientiane (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a souligné la portée de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre lao Saleumxay Kommasith, accompagné de son épouse, les 27 et 28 novembre. À cette occasion, le chef du gouvernement lao participera au 11e Sommet de la coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS-11) et au 12e Sommet de la coopération entre le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam (CLMV-12).



Cette visite constitue un événement diplomatique de portée particulière et stratégique, tant pour les relations entre les deux pays que pour la coopération dans la sous-région du Mékong, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



Selon le diplomate, il s’agit de la première visite officielle de Saleumxay Kommasith au Vietnam depuis sa prise de fonctions en tant que Premier ministre du Laos, mais aussi de son premier déplacement bilatéral à l’étranger depuis son élection par l’Assemblée nationale lao de la 10e législature. Le choix du Vietnam comme première destination confirme la priorité absolue accordée à Hanoï dans la politique étrangère du Laos et illustre la continuité des relations fidèles unissant les deux Partis, les deux États et les deux peuples à travers les générations, a ajouté le diplomate.



Il a estimé que ce déplacement, se déroulant alors que les deux pays mettent en œuvre leurs nouveaux plans de développement et faisant suite à la visite du Premier ministre Le Minh Hung au Laos en octobre dernier, donnera un nouvel élan politique. Il contribuera à consolider la confiance mutuelle, à renforcer les échanges stratégiques et à concrétiser les accords de haut niveau en projets pratiques bénéficiant directement aux populations et aux entreprises des deux côtés.



La participation du dirigeant lao à l'ACMECS-11 et au CLMV-12 constitue un autre volet majeur de cette visite. Selon l’ambassadeur Nguyen Minh Tam, cette présence témoigne du soutien actif du Laos au Vietnam, pays hôte des deux rencontres, et confirme leur engagement commun en faveur du renforcement de la coopération dans la sous-région du Mékong.



Dans un contexte économique mondial marqué par des défis et des opportunités, ces deux réunions permettent aux pays membres de promouvoir une coopération concrète dans des domaines essentiels tels que les transports, le transport de marchandises, les énergies propres, le numérique, la formation des ressources humaines et la gestion durable des eaux du Mékong.



La coopération CLMV aide à réduire les écarts de développement et à mieux intégrer les pays membres dans les échanges régionaux, tandis que le cadre ACMECS favorise la liaison des couloirs économiques et la mobilisation de ressources pour des projets communs.



L'ambassadeur a estimé que la participation active du Laos à ces deux sommets reflétait le renforcement de la coordination entre les deux pays sur les questions régionales. Elle traduisait également leur volonté commune de contribuer à bâtir une sous-région du Mékong pacifique, stable, solidaire et mieux connectée, tournée vers un développement durable.



Au-delà des cadres sous-régionaux, la visite est présentée comme une étape dans l’approfondissement du contenu de la notion de « connexion stratégique » entre le Vietnam et le Laos. Selon l’ambassadeur, elle constitue à la fois une continuité de la relation particulière construite au fil des générations et l’expression de la volonté politique des deux Partis et des deux États de continuer à s’accompagner et à se soutenir dans leur processus de développement, au bénéfice des deux peuples ainsi que de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.



Abordant les relations économiques, l'ambassadeur vietnamien a indiqué que la coopération bilatérale est devenue un pilier solide, passant d'une approche traditionnelle à un partenariat de long terme fondé sur les atouts complémentaires des deux économies.



Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint un niveau record de près de 3 milliards de dollars en 2025, soit une progression de 32,7 % par rapport à 2024. Ils ont dépassé 1,88 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026. Le Vietnam compte par ailleurs 441 projets d'investissement au Laos, représentant un capital total d'environ 12,7 milliards de dollars et contribuant à la création d'emplois ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie des populations locales.



Pour la période 2026-2030, les deux pays visent un commerce bilatéral de 10 milliards de dollars et un capital d'investissement de 20 milliards de dollars, en privilégiant désormais la qualité et l'efficacité des projets.



L'ambassadeur a mis en avant quatre priorités pour créer des percées dans les relations bilatérales. Premièrement, réaliser des avancées majeures en matière de connectivité des infrastructures stratégiques, notamment dans les secteurs des transports, de la logistique et des corridors économiques.



Deuxièmement, renforcer la coopération énergétique et créer des chaînes de valeur de production interconnectées entre les deux économies.



Troisièmement, instaurer des changements substantiels au niveau des institutions, de l'environnement des investissements, du commerce et de la connectivité des marchés.



Quatrièmement, développer de nouveaux domaines de coopération en s'appuyant sur la science et la technologie, la transformation numérique et le développement des ressources humaines pour améliorer la qualité de la croissance.



Face à la complexité des évolutions internationales, l'ambassadeur a enfin insisté sur la nécessité pour Hanoï et Vientiane de continuer à se soutenir mutuellement au sein des organisations régionales et internationales, notamment l'ASEAN, les mécanismes de coopération du Mékong et les Nations unies.



Cette coordination permet aux deux pays de défendre leurs intérêts nationaux, de contribuer au maintien de la paix, de promouvoir le respect du droit international et de relever ensemble les défis mondiaux, notamment celui du changement climatique.



Cette étroite collaboration préparera également le terrain pour les célébrations importantes de 2027, marquant les 65 ans des relations diplomatiques et les 50 ans de la signature du Traité d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos. -VNA



