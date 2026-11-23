Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a pris part, le 23 novembre après-midi à Hô Chi Minh-Ville, à une cérémonie marquant le 86e anniversaire de l’insurrection du Nam Ky (23 novembre 1940-23 novembre 2026).

Étaient également présents Tran Luu Quang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti et chef de la délégation des députés de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que des responsables de l’Assemblée nationale et de la ville.

Dans son discours, Le Thi Ngoc Thanh, secrétaire du Comité du Parti et présidente du Conseil populaire de la commune de Hoc Mon, a rappelé le rôle historique de la région de Hoc Mon-Ba Diem, surnommée le pays des « 18 villages de jardins d’aréquiers », haut lieu du patriotisme et du mouvement révolutionnaire dans le Sud.

Dans la nuit du 22 au 23 novembre 1940, conformément aux directives du Comité régional du Parti du Nam Ky, les forces révolutionnaires et la population du Sud se sont soulevées. À Hoc Mon, des groupes d’insurgés venus de quatre cantons ont convergé vers le chef-lieu du district et lancé une attaque contre la résidence du chef de district. Les affrontements se sont poursuivis jusqu’à l’aube. Dans les villages environnants, les habitants faisaient résonner tambours, gongs et cors pour soutenir les insurgés.

Bien qu’elle n’ait pas remporté la victoire finale, cette insurrection, avec celles de Bac Son et de Do Luong, a affirmé la détermination du mouvement révolutionnaire et laissé de précieuses expériences en matière de mobilisation populaire et de constitution des forces, contribuant à préparer la victoire de la Révolution d’Août 1945.

Quatre-vingt-six ans après les événements, cet héritage demeure vivant, a souligné Le Thi Ngoc Thanh. Les autorités et la population de Hoc Mon entendent perpétuer cet esprit à travers des actions concrètes : promouvoir le développement local, améliorer les conditions de vie, préserver les sites historiques et mettre en œuvre les Résolutions du 14e Congrès national du Parti.

À cette occasion, M. Tran Thanh Man a remis des cadeaux aux familles des participants à l’insurrection, en hommage à leur engagement et à leurs sacrifices. Il a également assisté à la remise aux autorités locales et au Département de l’éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville d'un financement destiné à la construction du lycée Ho Thi Bi.

Auparavant, le président de l’Assemblée nationale avait déposé des fleurs et offert de l’encens aux sites historiques nationaux de Nga Ba Giong, dans la commune de Ba Diem, et de l’ancienne résidence du chef de district de Hoc Mon. Il y a observé une minute de silence en mémoire du président Ho Chi Minh, des anciens dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que des combattants et habitants morts pour l’indépendance et la réunification nationales. -VNA