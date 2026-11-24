Hanoï (VNA) – À l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée le 23 novembre 2026 au siège des Nations Unies, à New York (États-Unis), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a adressé un message aux hauts responsables internationaux et palestiniens.

Ce message était destiné au secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, au président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Khalilur Rahman, au président du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Coly Seck, ainsi qu’au président de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas.

Dans son message, le dirigeant vietnamien a exprimé sa profonde compassion face aux pertes et aux graves difficultés humanitaires que subit le peuple palestinien. Il a appelé toutes les parties concernées à respecter strictement l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, à appliquer le droit international humanitaire, à protéger les populations civiles et à garantir un accès sans entrave à l’aide humanitaire.

Par ailleurs, le dirigeant To Lam a également réaffirmé le soutien constant du Vietnam à la juste lutte du peuple palestinien et à la solution à deux États. Il a souligné que le Vietnam, qui participe au Conseil de paix pour la bande de Gaza, travaille en étroite coopération avec les Nations Unies et ses partenaires internationaux afin de contribuer à la reconstruction et à la stabilisation des conditions de vie de la population palestinienne. -VNA