Buenos Aires (VNA) - Le 23 novembre, la radio argentine Radio Con Vos a consacré une émission spéciale au Vietnam, avec pour invité le journaliste et chercheur Gastón Fiorda, spécialiste de longue date du pays et président de l’Institut culturel Argentine-Vietnam (ICAV).

Au cours de cette émission d’une heure environ, diffusée dans le cadre de la rubrique « Mundo en clave » (Regards sur le monde), Gastón Fiorda a livré son analyse des réalisations socio-économiques du Vietnam, de sa politique étrangère et de son rôle grandissant sur la scène internationale.

Il a souligné la transformation profonde du Vietnam, passé d’un pays lourdement meurtri par la guerre à une économie dynamique et largement ouverte sur le monde. Selon lui, après une longue période de reconstruction, le pays a enregistré une croissance remarquable et de profondes améliorations des conditions de vie.

Évoquant le processus de Doi Moi (Renouveau), engagé en 1986, le chercheur l’a présenté comme un tournant décisif ayant permis au Vietnam de mettre en place une économie de marché à orientation socialiste, de développer ses relations économiques et d’approfondir son intégration internationale. Il a également salué la constance du pays dans la poursuite de ses objectifs de développement à long terme, notamment sa vision à l’horizon 2045, qui ambitionne d’en faire un pays développé à revenu élevé.

Gastón Fiorda a notamment relevé les progrès des infrastructures, de la production et de l’industrie. Il a aussi souligné le degré élevé d’ouverture de l’économie vietnamienne, son intégration aux accords de libre-échange et sa place dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les secteurs manufacturier, textile, de la chaussure et des technologies connaissent un essor important. La présence de groupes internationaux tels que Samsung témoigne, selon lui, de l’attractivité du Vietnam pour les investisseurs.

Sur le plan commercial, il a estimé que le Vietnam constituait une porte d’entrée privilégiée vers le marché de l’Asie du Sud-Est, notamment grâce à son rôle au sein de l’ASEAN. Du point de vue argentin, le potentiel de coopération bilatérale reste considérable, en particulier dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des échanges commerciaux. Il a ainsi appelé l’Argentine à accorder une attention accrue au Vietnam et, plus largement, à la région Asie-Pacifique.

Abordant la politique étrangère, Gastón Fiorda a mis en avant la cohérence des principes qui la guident : indépendance, autonomie, paix, coopération et développement. Il a également souligné la volonté du Vietnam de diversifier et de multilatéraliser ses relations extérieures.

Il a souligné que le pays entretenait des relations avec des partenaires variés, fondées sur le respect mutuel et la défense de ses intérêts nationaux, sans se laisser entraîner dans les rivalités entre grandes puissances, a-t-il expliqué. Face au conflit en Ukraine et aux tensions au Moyen-Orient, le Vietnam privilégie, selon lui, le règlement pacifique des différends, dans le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Il a également évoqué le développement des relations entre le Vietnam et les États-Unis depuis la normalisation de leurs liens, qu’il considère comme un exemple de dépassement du passé pour construire l’avenir et renforcer une coopération mutuellement bénéfique.

Le chercheur a enfin salué la crédibilité du Vietnam dans ses relations avec ses partenaires, soulignant sa détermination à défendre ses intérêts fondamentaux et son sérieux dans le respect des engagements pris.

Abordant les défis et les orientations du développement du Vietnam dans la période à venir, il a souligné la nécessité de poursuivre le renouvellement des méthodes de gouvernance, d’améliorer l’efficacité du fonctionnement de l’appareil et de concentrer les ressources sur les secteurs stratégiques. L’intelligence artificielle, les technologies de l’information et les communications devraient, selon lui, jouer un rôle important dans l’amélioration de la productivité et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Doctorant à l’Université de Buenos Aires, Gastón Fiorda mène également des recherches et des activités de promotion des échanges culturels entre les deux pays. Il est notamment l’auteur de Vietnam: Proceso de Reunificación, un ouvrage consacré à la réunification, à la reconstruction et au développement du Vietnam entre 1975 et 1986.

Fort de près de sept années de recherches, dont des séjours d’étude au Vietnam et des rencontres avec des témoins de l’histoire, il contribue à faire connaître l’histoire contemporaine et le Renouveau vietnamiens auprès des lecteurs argentins et latino-américains. -VNA