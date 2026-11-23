Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, a rencontré le 23 novembre des électeurs de Ho Chi Minh-Ville, à l’issue de la deuxième session de la 16e législature.

Organisée dans la commune de Hoc Mon et reliée en ligne à dix autres communes, cette rencontre a permis aux députés de présenter les résultats de la session et de recueillir les préoccupations des électeurs.

En 27 jours de travail, l’AN a adopté 38 lois et 18 résolutions, organisé sa première séance de questions au gouvernement de la 16e législature et examiné en première lecture cinq autres projets de loi.

Les électeurs ont salué les décisions de l’Assemblée nationale, tout en soulevant des questions liées à la planification, à l’éducation, aux infrastructures de transport et au fonctionnement des administrations communales. Plusieurs ont notamment proposé une réforme salariale pour les fonctionnaires communaux, un renforcement de la protection des consommateurs contre les fraudes en ligne et une décentralisation accrue des procédures foncières. Ils ont également appelé à mieux superviser la mise en œuvre du plan directeur de Ho Chi Minh-Ville pour la période 2025-2050.

Prenant la parole, le président de l’AN a souligné les efforts déployés par les députés des 15e et 16e législatures pour perfectionner le cadre juridique et institutionnel. En 2026, l’AN a adopté 62 lois et de nombreuses résolutions à caractère normatif, notamment dans les domaines foncier, immobilier et des appels d’offres. Il a affirmé que l’AN renforcerait le contrôle de l’application des lois et veillerait à la publication rapide des textes réglementaires nécessaires pour lever les obstacles rencontrés par les administrations.

Concernant les salaires, il a insisté sur la nécessité de lier la réforme à la définition des postes et des effectifs. À partir du 1er janvier 2027, des indicateurs clés de performance (KPI) seront appliqués aux organismes publics, du niveau central au niveau local, pour évaluer les résultats professionnels. La rationalisation de l’appareil administratif devra également permettre de dégager des ressources pour améliorer les rémunérations.

Sur le plan économique, il a indiqué que les autorités centrales visaient une croissance du PIB supérieure à 10 % en 2026, un objectif également fixé par Ho Chi Minh-Ville. Il a exhorté la ville à appliquer efficacement les résolutions stratégiques du Parti et les mécanismes spécifiques adoptés par l’AN, notamment pour simplifier les procédures administratives et réduire les coûts de conformité pour les citoyens et les entreprises.

Le président de l’AN a également appelé à améliorer le fonctionnement de l’administration locale à deux niveaux, à accélérer le traitement des projets en retard et à renforcer la discipline administrative. Il a demandé une attention continue au logement, à l’emploi, à l’éducation, à la santé et à l’environnement, ainsi qu’à la lutte contre les embouteillages, les inondations et la pollution.

Concernant la sécurité sanitaire des aliments, il a indiqué que le projet de loi en la matière devrait être adopté lors de la troisième session, avec des dispositions plus strictes.

Il a également insisté sur la rénovation des anciens immeubles, le relogement des habitants installés le long des canaux et le développement du logement social, dans le respect des intérêts légitimes des habitants.

À l’approche du Nouvel An et du Têt (Nouvel An lunaire), il a demandé de garantir l’approvisionnement en marchandises, de renforcer la lutte contre la contrebande et les contrefaçons et de maintenir l’ordre public.

Enfin, il a chargé la délégation parlementaire de Ho Chi Minh-Ville de suivre le traitement des pétitions des électeurs et de les informer des résultats obtenus. -VNA