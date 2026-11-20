An Giang (VNA) – La province d’An Giang (Sud) et le groupe Sun Group ont signé, jeudi après-midi,19 novembre, un accord de coopération sur le développement des ressources humaines afin de répondre aux besoins liés à l’organisation de l’APEC 2027 et d’assurer la pérennité du développement de Phu Quoc au-delà de cet événement.



Avec plus de 14 000 postes à pourvoir à Phu Quoc en 2027, Sun Group entend offrir de nombreuses perspectives d’emploi à la population d’An Giang, notamment dans les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme, des loisirs, de l’aviation et de la santé.



Alors que les principales infrastructures destinées à accueillir l’APEC 2027 – aéroport, centre de conférences, réseaux de transport et complexes hôteliers – prennent forme à Phu Quoc, la préparation d’une main-d’œuvre qualifiée, capable d’assurer leur exploitation selon les normes internationales, s’accélère. Selon les premières estimations, les activités de Sun Group dans les secteurs du tourisme de villégiature, des loisirs, de l’aviation et de la santé nécessiteront à elles seules plus de 14 000 nouveaux employés en 2027. Ce besoin constitue une occasion pour des milliers de travailleurs locaux d’acquérir une formation professionnelle et de construire leur carrière dans leur province d’origine.



Dans cette perspective, le Département provincial de l’Éducation et de la Formation et Sun Group ont signé, au siège du Comité populaire provincial d’An Giang, un protocole d’accord couvrant la période 2026-2031. Les deux parties élaboreront conjointement un programme de développement des ressources humaines répondant aux besoins concrets de l’entreprise, depuis l’orientation professionnelle et la formation jusqu’aux stages pratiques et au recrutement.



Lors de la cérémonie, le président du Comité populaire provincial, Ho Van Mung, a souligné le rôle déterminant des ressources humaines dans le développement de Phu Quoc et d’An Giang. Il a défini trois priorités : identifier précisément les métiers concernés, les effectifs nécessaires et les besoins en formation ; associer la formation à des engagements de recrutement, tout en favorisant la fidélisation des travailleurs ; et renforcer l’orientation professionnelle des élèves en fonction des besoins de la province.



À cette occasion, les filiales de Sun Group opérant dans les secteurs du tourisme, des loisirs, de l’aviation et de la santé ont également conclu des accords de coopération avec huit établissements d’enseignement locaux : les universités d’An Giang et de Kien Giang, les collèges d’enseignement professionnel d’An Giang et de Kien Giang, le collège de Kien Giang, le lycée d’An Giang, l’école professionnelle destinée aux minorités ethniques et le lycée Vietnam-République de Corée à Phu Quoc. Ces partenariats permettront aux étudiants d’accéder directement aux hôtels, parcs de loisirs, hôpitaux et compagnies aériennes de l’écosystème Sun Group à Phu Quoc. Le groupe participera à l’élaboration des programmes de formation, mobilisera des experts pour dispenser des enseignements pratiques et accordera la priorité au recrutement des candidats répondant à ses critères.



Parallèlement, l’École de tourisme et d’hôtellerie EHL-Phu Quoc (Académie du tourisme Sun) a établi un partenariat avec les départements provinciaux de l’Éducation et de la Formation et de l’Intérieur afin d’élargir les possibilités de formation professionnelle, de reconversion et d’accès à l’emploi pour les diplômés du secondaire et les travailleurs souhaitant changer de métier.



Grâce à un modèle de formation en alternance qui consacre jusqu’à 70 % du cursus à la pratique, conformément aux normes de l’École hôtelière de Lausanne (EHL Hospitality Business School, Suisse), partenaire stratégique de Sun Group depuis août 2025, les apprenants intègrent dès leur première année les établissements du groupe exploités sous des enseignes internationales telles que JW Marriott, Conrad, Hilton, New World et Rixos. Outre l’acquisition de compétences techniques, la maîtrise de l’anglais professionnel et l’apprentissage des standards internationaux de service, ils bénéficient d’aides financières, d’un hébergement en internat et de perspectives d’emploi direct au sein du groupe.



Afin de concrétiser ces engagements, un séminaire intitulé « Quelle clé pour les ressources humaines de Phu Quoc face à l’opportunité de l’APEC 2027 ? » s’est tenu à l’issue de la cérémonie.



Le rapprochement des données de recrutement de Sun Group avec les prévisions de 8 681 diplômés issus de neuf établissements en 2027 montre que 3 289 étudiants suivent des formations correspondant directement aux besoins du groupe et que 1 849 autres sont issus de filières connexes, accessibles après une formation complémentaire. Au total, 5 138 candidats potentiels pourraient ainsi couvrir plus de 36 % des besoins. Il resterait donc plus de 9 041 postes à pourvoir.



Les discussions ont permis de dégager trois pistes d’action : recruter directement les diplômés disposant des qualifications requises, proposer des formations complémentaires et des parcours de reconversion aux étudiants issus de filières connexes, et élargir durablement les bassins de recrutement.



Un calendrier opérationnel en trois étapes – à 30, 60 et 90 jours – a également été proposé. Il prévoit le recensement des données relatives à l’offre et à la demande de main-d’œuvre, la conception de parcours de reconversion, puis le lancement des formations et l’organisation de salons de l’emploi. Un mécanisme permanent de coordination entre les autorités, les établissements d’enseignement et les entreprises permettra d’évaluer les résultats en fonction du nombre de personnes formées, recrutées et toujours en poste après trois, six et douze mois.



Avec une population d’environ cinq millions d’habitants, An Giang dispose d’un important vivier de main-d’œuvre susceptible de contribuer à la réussite de l’APEC 2027 et à l’ambition de faire de Phu Quoc un pôle international du tourisme et de l’événementiel. L’enjeu est également de faire de cet événement un levier de développement durable pour la province, en lui laissant en héritage un capital humain qualifié et des perspectives d’emploi pérennes. – VNA

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