Hanoi (VNA) - Les avancées réalisées en matière de numérisation du commerce et d’innovation lors du 33e Sommet de l’APEC à Shenzhen, en Chine, offrent au Vietnam un socle favorable pour lancer des programmes de coopération concrets lorsqu’il assurera la présidence de l’organisation en 2027.

Selon Carl Thayer, professeur émérite à l’Académie des forces de défense australiennes rattachée à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, le Vietnam dispose d’un atout majeur : plusieurs priorités tout juste adoptées par l’APEC coïncident avec les réformes déjà engagées sur le plan national.

Le principal défi pour le futur pays hôte consistera toutefois à rallier rapidement un consensus parmi les membres afin de traduire ces engagements en résultats tangibles, a-t-il déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Australie.

Il a estimé que le principal acquis du Sommet à Shenzhen réside dans la concrétisation de la coopération de l’APEC en matière de transformation numérique et d’innovation. Outre la déclaration des dirigeants, le Cadre de coopération de l’APEC sur la numérisation du commerce (2027-2030) et le Plan directeur sur la connectivité jettent les bases nécessaires pour promouvoir le commerce dématérialisé, le commerce électronique transfrontalier et l’intégration numérique des PME.

Il a toutefois souligné que l’APEC fonctionne sur la base du consensus et d’engagements volontaires, sans mécanisme de sanction. La portée réelle des textes adoptés dépendra donc de leur mise en œuvre effective par les économies membres. L’année 2027, qui marquera le lancement du cadre sur la numérisation du commerce, offrira ainsi au Vietnam l’opportunité d’inscrire ces chantiers à l’agenda de sa présidence de l’APEC.

Le professeur Carl Thayer a particulièrement relevé l’intervention du secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm lors du Sommet des PDG de l’APEC. Selon l’expert, l’accent mis sur la transformation numérique — associée à la formation des travailleurs, au soutien aux PME et à la réduction de la fracture numérique — montre que les priorités du Vietnam s’alignent sur les objectifs de coopération régionale. Le pays peut ainsi partager l’expérience de ses programmes nationaux tout en identifiant, avec les autres économies membres, les initiatives transposables à l’échelle régionale.

Concernant le projet de Zone de libre-échange de l’Asie-Pacifique (FTAAP), promu de longue date par la Chine, il a estimé que le Vietnam pourrait faire de la coopération numérique une première étape concrète. Les technologies numériques répondent en effet à des enjeux communs, allant des échanges commerciaux à la santé, en passant par l’adaptation aux mutations démographiques. Pour l’analyste, définir une feuille de route claire, hiérarchiser les priorités et fixer des résultats tangibles à chaque étape fait écho à l’approche pragmatique prônée par le dirigeant vietnamien pour concrétiser les programmes de coopération.

Hôte du Sommet de l’APEC en 2027, le Vietnam disposera d’un levier pour convoquer les réunions et orienter l’ordre du jour, même si les décisions finales resteront collectives, a souligné le professeur Carl Thayer.

L’expert a rappellé le précédent de 2017, lorsque les diplomates vietnamiens et leurs partenaires avaient dû poursuivre les négociations pour maintenir le processus de l’Accord de partenariat transpacifique (TPP) après le retrait américain. Les pourparlers menés en marge du Sommet de l’APEC à Dà Nang avaient alors permis aux 11 économies restantes de s’entendre sur les fondements de ce qui allait devenir le CPTPP. Une expérience qui illustre, selon lui, la nécessité d’une préparation en amont et d’une patience diplomatique pour aplanir les divergences.

Le Vietnam peut mettre à profit la phase préparatoire pour consulter les économies membres et dégager des consensus sur plusieurs dossiers clés en amont de la Semaine des dirigeants, tandis que son appartenance à l’ASEAN lui offre un levier de coordination supplémentaire avec ses partenaires d’Asie du Sud-Est.

Selon le professeur Carl Thayer, convaincre les dirigeants des grandes puissances de faire le déplacement constitue un enjeu central de ces préparatifs. L’expert estime que les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine pourraient se rendre au Vietnam à cette occasion, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de dialogue au plus haut niveau.

Le principal atout du Vietnam réside dans l’alignement entre l’agenda de coopération de l’APEC et ses propres priorités de développement national, a-t-il indiqué. Un accord précoce sur une feuille de route dédiée à la numérisation du commerce et au soutien aux PME permettrait au Vietnam d’afficher des résultats concrets dès l’année de sa présidence en 2027. – VNA